Detalles Publicado el Martes, 03 Marzo 2020

En el 2019 el gasto por masa salarial representó egresos para el Estado por USD 9 297, que es una cifra menor a los USD 9 745 millones que se proyectaban para ese año.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó, este 2 de marzo del 2020, que la disminución de la tendencia creciente se da por primera vez en 20 años. "Esta reducción se alcanzó garantizando la prestación de servicios fundamentales del Estado y manteniendo la gratuidad de los mismos, como los relacionados con salud, educación, inclusión social y seguridad", expresó el MEF, a través de un comunicado.

Según la institución, la tendencia a la baja también se ve reflejada en lo que va del 2020. Entre enero y febrero, el gasto en personal tuvo una reducción de USD 31,6 millones frente al mismo período de 2019.

No obstante, el comunicado del MEF no aclara cuántos funcionarios públicos fueron desvinculados, como parte de las estrategias para reducir la masa salarial. Sobre este último punto, el Ministerio de Trabajo (MDT) aclaró que no dispone de un registro unificado que dé cuenta del número de servidores que fueron removidos de sus cargos en el sector público.

Ante consultas hechas por varios medios de comunicación, el departamento de comunicación del MDT respondió que "el detalle de las personas que han salido de las instituciones lo tiene cada una de ellas, de acuerdo a su distributivo y los cambios que mes a mes hacen, al igual que las condiciones por las que se desvincularon, ya que incluye renuncias, contratos ocasionales que no se renovaron y jubilaciones". (El Comercio)