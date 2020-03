1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Marzo 2020

Luego de una relativa recuperación en enero, la recaudación tributaria registró una importante caída del 19,5% durante febrero. Así, en comparación con igual periodo de 2019, los ingresos para el fisco pasaron de $984,24 millones a $792,58 millones.

Este nivel es el más bajo registrado en los últimos siete años. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más afectado por la recesión económica que vive el país, según el analista tributario Roberto Rivera.

“El nivel de ventas, de movimiento comercial se cayó a pesar de que tuvimos San Valentín. El IVA registra directamente ese fenómeno, por eso la recaudación se redujo de $532,95 millones a $397,93 millones”, subrayó.

Por su parte, el Impuesto a la Renta tampoco tuvo buenos resultados y representó $31,48 millones menos en ingresos, o una caída del 14%, debido a la falta de liquidez no solo en las grandes y medianas empresas sino también en las personas naturales y los microemprendimientos.

La meta para 2020 es llegar a ingresos tributarios de alrededor de $14.300 millones. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, se acumuló $2.221 millones, que es casi 7% menor a los $2.384 millones registrados en 2014.

Tarea del próximo Gobierno

Ante esta situación, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, comentó que la oportunidad de corregir la economía será del próximo Gobierno.

“Haber subido impuestos en medio de una recesión, no haber hecho un ajuste real al gasto corriente y no trabajar en la competitividad son la causa de una economía estancada que no alienta la inversión ni el empleo”, aseveró.

Otros tributos con caídas importantes son el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). En el primero, se dejaron de recaudar $4,26 millones, a pesar de que desde el inicio de 2020 está vigentes aumentos en el ICE para los planes pospago de telefonía celular, entre otros.

En segundo, la disminución es del 13%, que pasó de una recaudación de $97,33 millones a $84,5 millones. “Las condiciones externas, con la crisis por el coronavirus, también ha influido en la reducción del comercio exterior”, acotó Rivera.

El año pasado, las gestiones de cobro del Servicio de Rentas Internas (SRI) lograron aumentar los ingresos, por lo que, comparando la recaudación de enero y febrero, en 2019 se consiguieron $178 millones adicionales que en 2020. (La Hora)