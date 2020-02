1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 26 Febrero 2020

Vía telefónica, desde Catar, a donde regresó unos días para despedirse, la nueva embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, se refiere a los tiempos del acuerdo comercial, su amistad con Donald Trump y Lenín Moreno, su postura frente a la política migratoria de ese país, descarta una nueva base militar y muestra su molestia por lo sucedido con la iniciativa Yasuní ITT, porque cuando iban a llegar los recursos el exvicepresidente Jorge Glas la descartó, privilegiando la explotación petrolera, dice.

¿La proximidad de las elecciones en los dos países acelera la necesidad de concretar el acuerdo?

Correcto, por eso hay que hacer las cosas rápido... ahora que hay disposición política.

Queda menos de un año para que Trump termine su mandato, ¿sería suficiente para la firma?

Es muy posible que al menos empecemos la fase uno... que es el acuerdo que no tiene que pasar por el Congreso... lo bueno es que hace 15 años ya negociamos... Tenemos avanzado todo... Si hay decisión política, en seis-siete meses estaríamos muy bien.

¿Qué implica la fase uno?

Ponernos de acuerdo en los temas que hay diferencias.... hay que ver... cuánto tiempo para desgravar, temas en agricultura, dificultades en la propiedad intelectual.

¿Siete meses para firmar?

Después de la fase uno tenemos que acordar lo que va a pasar en el Congreso... no va a ser difícil que pase en los congresos.

¿No tendríamos que esperar al próximo gobierno en Ecuador?

No, no queremos. Queremos terminarlo antes de que entre el nuevo gobierno.

¿Qué quiere Estados Unidos de Ecuador?

Lo que Trump está pidiendo es que cada país tenga una economía sólida para no tener inmigración.

¿Cuál es su postura frente a la política migratoria de EE. UU. que también afecta a los ecuatorianos migrantes en ese país?

Algunos ecuatorianos son afectados porque son ilegales, tenemos que apoyarlos para que todos sean legales. El problema que tiene Trump, sobre todo, es por drogas, porque su hermano murió de dosis de drogas, según parece... por eso quiere cerrar la frontera.

Francisco Carrión salió reclamando que no existía un documento que garantice la soberanía por las operaciones del Orión P3. ¿Cree necesario hacerlo?

Está en camino el acuerdo, no es que se ha hecho nada ilegal, al contrario, se ha hecho de la forma que debe ser, respetando la soberanía... no entiendo por qué el exembajador mencionó eso en esa forma.

¿Pensar en una base militar de EE. UU. en Ecuador es descabellado?

No creo que sea necesaria, el momento que yo estuve de embajadora, hace 20 años, era necesario y lo hicimos.

¿Cómo se dio su cambio de Catar a Estados Unidos?

La relación de Ecuador con Catar es excelente... Pensaba quedarme mucho tiempo más, pero esto se dio muy rápido y tuve que irme a Washington, a pedido del presidente (Trump), que vino ya la disposición de presentar las cartas credenciales.

¿Cómo se dio la visita oficial a Estados Unidos?

Se había preparado antes, por supuesto... había la invitación verbal de que inviten al presidente Moreno, pero la carta no llegaba todavía. Según parece, el presidente Trump quería que yo esté de embajadora y cuando presenté mis cartas credenciales, él dijo que manden la carta.

¿De cuándo y por qué se da su amistad con Trump?

De hace más de veinte años, antes de que él esté en la política, cuando yo estaba de embajadora, en Washington, me invitó él con Melania a ir en su avión a un evento de la Cruz Roja en Florida y nos hicimos muy amigos... Me llama el presidente Gustavo Noboa por el derrame en Galápagos... le pido a Trump parar el avión que empezaba a moverse y él me dice ‘yo me encargo’, él se convirtió en mi asistente personal, llamando a todos y ahí creamos la Fundación de Galápagos.

¿Cree que su amistad determinó su designación?

Bueno, hay que preguntarle al presidente Moreno, él fue el que me puso, no sé.

Usted también lideró la iniciativa Yasuní ITT, ¿cree que sea posible retomarla?

Desde el 2013 no hablo del tema, me molesta mucho... fue el error más grave parar la iniciativa, en el momento que empezábamos a recaudar... No fue un fracaso, quien dijo eso fue Jorge Glas... cuando vieron que querían conseguir más recursos del petróleo... lo vendieron anticipadamente hacia China... Viremos la página... no creo que va a regresar (la iniciativa), es una pena. Por eso salí del Ecuador, dije: no voy a regresar más, si no fuera por Lenín Moreno, que es un amigo personal, su esposa que es como una hermana y sus hijas que son como mis hijas, no hubiera regresado, porque estuve muy decepcionada de lo que se dio, sinceramente le digo, primera vez que hablo de esto. (El Universo)