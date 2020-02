1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

Un socio ecuatoriano de Frank Chatburn, Juan Sebastián Espinoza Calderón, aceptó su culpabilidad ante las autoridades de Estados Unidos por intento de lavado de dinero en ese país. Los detalles de la confesión no se conocen aún, pero el caso está relacionado con el esquema de sobornos de Petroecuador.

Con esta confesión ya son trece las personas que son procesadas en EE. UU. por lavado de activos y corrupción en la estatal petrolera.

Este caso arrancó el 26 de septiembre pasado en Miami, cuando la Fiscalía de EE. UU. presentó una información y una orden de embargo contra Espinoza, quien aceptó su culpabilidad a fines de octubre.

El documento solo revela que Espinoza participó en un intento de lavado de activos entre abril de 2014 y enero de 2015.

En Miami, Espinoza Calderón es el representante de la empresa JSEC LLC, registrada en septiembre de 2014 y cuyo agente fue Frank Chatburn hasta el 2018. La compañía sigue activa.



En Guayaquil tenía dos empresas con Chatburn: Galacredi S.A. y Cobranzas Eficientes S.A. Cobrefic. Esta última era la accionista de Murfield Investment Trading Corp., firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio Mossack Fonseca y cuyos documentos forman parte de los llamados Papeles de Panamá.

Gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Panamá se descubrió que Murfield Investment pagó $1,22 millones a Álex Bravo, entonces gerente de Petroecuador, y $606 000 a Juan Andrés Baquerizo Escobar, contratista de la petrolera por su compañía Oil Services&Solutions OSS.

Debido a que estos pagos se realizaron en Panamá, Espinoza Calderón está acusado de lavado de activos en ese país. Es una de las 22 personas citadas en el proceso que se sigue allá por el esquema de sobornos en Petroecuador, junto con Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli.

La semana pasada, un Tribunal Penal de Panamá reactivó el proceso.

El Tribunal Primero rechazó un pedido de nulidad de uno de los investigados, el abogado Daniel Zamudio. Este era el apoderado de dos compañías registradas por el estudio panameño Escobar, Della Togna, Icaza & Jurado: Capaya S.A. y RGH Investment Inc. La primera era de Pareja Yannuzzelli y la segunda de familiares de Bravo. Este bufete también registró en Panamá la firma Inversiones R.E.L.P. Inc., de Esmeralda Esparza Patiño, esposa del ex coordinador general de contratos de la Refinería de Esmeraldas, Marcelo Reyes López.

De acuerdo con fuentes judiciales panameñas, ahora se deberá convocar a la audiencia de formulación de cargos, pero la fecha es incierta puesto que el caso ya cambió de fiscal.

El Ministerio Público panameño acusó de lavado de activos a Álex Bravo Panchano y su exesposa Jelice Herrera Ferrín, Arturo Escobar Domínguez, Humberto Guarderas Córdova, Arturo Pinzón Domador, Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bracho, Juan Sebastián Espinoza Calderón, Luis José Dáger Gaspard, Rosemery Osteicochea Petit de Osteicochea, Dante Osteicochea Petit, Belkis Xiomara Osteicochea Petit, Jesús María Castillo Cordero, Dong Yeon Choi Kim, Juan A. Baquerizo Escobar y su esposa, Isabel Hidalgo Jaramillo, Jaime Baquerizo Chávez, Sonia Calero Silva, Carlos Pareja Yannuzzelli y su hijo Carlos Andrés Pareja Avilés, Yolanda Rosa Pareja y Daniel Zamudio Ramos. (El Universo)