Detalles Publicado el Martes, 11 Febrero 2020

Es usual que las personas reciban llamadas o se le ofrezca servicios financieros de distintas entidades a diario. Sin embargo, también es responsabilidad del usuario encontrar manera para confirmar si estas están autorizadas para realizar dicho servicio.

Por ejemplo, si una entidad financiera lo contacta y le parece una buena opción, puede ingresar al portal de la Superintendencia de Bancos para conocer si está autorizada para funcionar en el sistema financiero nacional.

La superintendencia tiene en su sitio web el listado de las entidades financieras que están autorizadas (bajo su control) o no para operar en Ecuador. Cuando se accede al listado se puede escoger el tipo de institución, si son bancos privados nacionales o extranjeros, almacenes, instituciones públicas o tarjetas de crédito, entre otras categorías.

"En esta sección usted puede consultar información de las entidades del sistema financiero controlado de acuerdo a los siguientes parámetros: Oficinas, Representante Legal, Directorio, Accionistas, Auditor Interno y Auditor Externo, para dicho acceso, elija el Tipo de Institución (Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Casas de Cambio, otros) y luego especifique la Institución de la que quiera consultar datos sobre los parámetros indicados, que le permitirá obtener la información requerida", indica la aplicación online.

En tanto, al escoger la opción de empresas no autorizadas le saldrá un listado de todas las entidades que no están autorizadas para ofrecer servicios financieros y tienen mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por la superintendencia, por lo que pueden afectar los intereses de ciudadanos que aceptan sus servicios. También se indica que no están relacionadas a entidades con nombres parecidos. (El Universo)