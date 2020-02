1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 11 Febrero 2020

La falta de liquidez le ha llevado al Gobierno a emitir Certificados del Tesoro (Cetes), es decir deuda interna, para pagar las pensiones de los jubilados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Esos Cetes fueron comprados con fondos del propio Seguro de las Fuerzas Armadas. Así lo explicó ayer el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien además sostuvo que actualmente el Issfa está al día con el pago a sus pensionistas.

Las declaraciones las hizo luego de que en la mañana decenas de jubilados del Issfa realizaran un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno, por la falta de puntualidad en el pago de pensiones, e incluso por una deuda que viene desde el anterior gobierno.

Jarrín aseguró: “Hemos prestado, por medio de Cetes, el dinero necesario para pagar las pensiones de este presente mes. Estamos al día. Si ha habido retraso no es por falta de gestión, sino porque no hay suficiente liquidez”, explicó.

También comentó que no es la primera vez que se paga con retraso. En diciembre ya ocurrió algo parecido y para lograr cubrir la obligación el Ministerio de Defensa puso dineros propios ($20 millones). Finanzas les pagó el viernes pasado.

Ahora, para cubrir pensiones de enero, que serían unos $38 millones, Jarrín aseguró que el propio Issfa compró en calidad de inversión Cetes al Gobierno y con esa liquidez obtenida del Issfa el régimen pagó las pensiones al mismo ente. Estos dineros serán pagados apenas haya más liquidez.

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, este tipo de operaciones solo reflejan la desesperación del Tesoro porque no tiene dinero. También aseguró que el stock de Cetes va creciendo de manera importante.

Efectivamente, mientras en noviembre del 2019 el stock de Cetes estaba en $2384,8 millones, para diciembre subió a $2760,9 millones (un incremento de casi $400 millones de deuda interna).

El almirante Ángel Sarzosa, ex comandante general de la Marina, indicó que la pensión del último mes registró un retraso de ocho días. Hay una deuda por no transferencia de descuentos que hizo el Estado como patrono. Adicionalmente no se paga a tiempo el 60 % de la contribución de pensiones del Estado al Issfa, aseguró. (El Universo)