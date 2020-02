1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 10 Febrero 2020

Hasta 500 galones diarios de gasolina consume una persona en algunas provincias fronterizas, según identificó el Gobierno como parte de los estudios para la la focalización de combustibles. Este lunes 10 de febrero, se reunieron con varios sectores y aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) estuvo invitada, sus representantes no asistieron.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, asegura que lo datos sobre consumo de combustible se van actualizando. El promedio es que una persona consuma hasta 20 galones al día, pero se identificaron datos alarmantes.



Pero no es todo, Martínez dice que los datos entre cuánta gasolina el Estado despacha y la facturación no coinciden. Esto se trató con varios sectores como artesanos, estudiantes, alcaldes amazónicos entre otros, convocados como parte de los diálogos. La Conaie fue invitada también.



La cita la encabezó el vicepresidente de la República Otto Sonenholzner, quien señaló que los beneficiarios del subsidio a los combustibles no son los más pobres.

Las autoridades dicen que aún no hay una fecha tope para tomar una decisión, pero que los diálogos para encontrar una salida a los subsidios a combustibles seguirán. (Ecuavisa)