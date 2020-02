1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 02 Febrero 2020

Las agencias turísticas en Guayaquil y en otras partes de Ecuador reorganizan planes y se mantienen atentas ante los protocolos de las aerolíneas por la alerta del coronavirus, originario de la ciudad de Wuhan, China, y que obligó a declarar, el jueves último, la alerta mundial sanitaria.

El comercio local, que en su mayoría viaja a China por negocios, canceló viajes y están a la expectativa para reprogramar sus itinerarios para importaciones en ese país.

Mariuxi Rossignoli, gerenta general de Agensitur, dice que desde Guayaquil salen vuelos hacia China con escala en Ámsterdam o Estados Unidos por un costo superior a los $2000. Pero ante esta alerta no han tenido reservas para ciudades de China.

Y al menos cuatro aerolíneas le han enviado sus planes de contingencia como suspensión de vuelos o reducción de frecuencias hacia China.

Por ejemplo, la aerolínea KLM informó que de 11 vuelos a Shanghái por semana se reducirán 7. Y que suspenden sus vuelos a Chengdu, Xiamen y Hangzhou. “Tenemos muchos pasajeros que se manejan en el tema importaciones, viajes de negocios. Este es un mercado que sí se verá afectado”, menciona Rossignoli.

Diego González, presidente de Link World Ecuador, explica que su compañía canceló un asesoramiento comercial en maquinarias, previsto para inicios de este mes, en China, por los casos de coronavirus.

“El problema también es allá, porque he hablado con las fábricas y me dicen que no saben cuándo van a regresar a las fábricas, que trabajan desde las casas, que la parte operativa está en sus provincias por el Año Nuevo y que no pueden regresar. Además tenía previsto un recorrido de negocios para abril, pero sus clientes le están pidiendo que lo posponga. Entonces me ha afectado mucho”, lamentó este empresario guayaquileño.

Martha Jiménez, gerenta de Ventas de Speed Travel, dice que como agencia de viajes promocionan la Feria Internacional de Cantón, uno de los encuentros comerciales más importantes para empresarios, en abril. “Son viajes corporativos, los vamos a mantener”.

Los costos regulares de pasajes a China fluctúan entre $2000 y $2500. Sin embargo, ante la reducción de frecuencias y cierres de rutas han bajado y se los encuentra en $1900, en el caso de un vuelo por KML a Beijing, con escala en Ámsterdam. En páginas como despegar.com están entre $1700 y $2000.

Ministerio aclara vocería sobre tema de coronavirus en el país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó que la única vocería oficial sobre el tratamiento del tema del coronavirus se da a través de la ministra Catalina Andramuño.

Aquello fue aclarado ayer luego de que Patricio Gavilánez, coordinador zonal del MSP, señalara que el ciudadano chino sospechoso de coronavirus dio positivo para otra infección viral, según exámenes locales.

El MSP aclaró que las versiones de otros funcionarios no constituyen información oficial, sin embargo, horas más tarde, ratificó que el extranjero dio positivo para “otra infección viral que no tiene relación con afecciones respiratorias”.

Aún en espera de los resultados de las muestras enviadas a Atlanta, el MSP, en otro comunicado, dijo que dos amigos del paciente, que tuvieron contacto con el extranjero, están en aislamiento domiciliario y no han presentado síntomas.

Situación parecida acontece con las 42 personas que venían con él en un vuelo de retorno en la ruta Madrid-Quito. Y otras tres personas que tuvieron contacto con él están con “cierto problema”, dijo Gavilánez.

Desde este sábado, un joven que llegó de Pekín permanece aislado por síntomas de malestar en un hospital de Riobamba. (El Universo)