Detalles Publicado el Miércoles, 22 Enero 2020

Un 29% menos de edificaciones aprobadas y suspensiones masivas de proyectos inmobiliarios configuraron en 2019 un escenario negativo para el sector de la construcción, que este año tampoco tiene grandes proyecciones en materia de oferta de vivienda o generación de empleo en la capital, según el gremio de la construcción.

Según estadísticas del Municipio, entre enero y octubre de 2018 se aprobaron las Licencias Metropolitanas Urbanísticas para 1.761 proyectos de construcción de viviendas, locales comerciales, bodegas y otro tipo de edificaciones.

En el mismo periodo de 2019 solo se aprobaron 1.251 permisos. Lo que quiere decir que hubo 510 proyectos menos en comparación con 2018. Eso, a su vez, incidió en las cifras de ocupación en el sector.

Los desempleados o subempleados de la construcción también constan en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). Dicho informe confirma que el desempleo en Quito pasó de 8,17% a 7,91% de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Este es el índice más alto de todas las ciudades del país, por sobre el promedio nacional de 3,84%. En similar período Guayaquil redujo el desempleo de 3,09% a 2,88%, Cuenca de 4,70% a 3,74%, y, Machala de 5,44% a 4,18%.

Condiciones

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Polo Ocampo, considera que no existen las condiciones económicas en el país y particularmente en Quito para que las empresas del sector superen el “estancamiento de sus actividades”.

“Experimentamos una decaída terrible de 2018 a 2019 de un 4,9%, lo que se traduce en menores posibilidades de al menos 500.000 empleos directos, de los cuales unos 125.000 corresponden a Quito”.

Para el experto, es necesario que los gobiernos nacional y municipal implementen políticas de incentivos a la inversión en proyectos inmobiliarios, en particular de vivienda social. También deben organizar concursos públicos para que las constructoras que presentenlas mejores ofertas se adjudiquen contratos de obras de infraestructura.

“Ya no estamos en terapia intensiva, estamos paralizados. No se genera confianza y falta inversión privada porque no hay reglas claras”.

Iniciativas en espera

Ignacio Barra, directivo de una de las 20 de las empresas constructoras que integran la Asociación de Promotores Inmobiliarios, confirmó que las condiciones socioeconómicas de 2019 obligaron a postergar tres proyectos con los que se esperaba generar unas 950 plazas de empleo directo y 2.850 indirectas.

Las inicitivas eran para edificar 400 departamentos populares en Calderón, 200 en Sangolguí y 50 casas en Cumbayá.

“Las ventas cayeron de una manera importante en comparación a años anteriores, a lo que se suma los procesos de tramitología engorrosa. 2019 fue de una afectación general, que con los hechos de octubre terminó agravando la estabilidad económica y la confianza”.



Mesa de trabajo

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda informó que en este año se convocará a una segunda ronda de reuniones con actores de la construcción para discutir los problemas del sector la aplicación de la Ordenanza de incremento de pisos con proyectos urbanísticos eco-eficientes

“Es un instrumento que convierte a Quito en una ciudad innovadora, que genera política pública enfocada en el desarrollo inmobiliario sostenible y densificación del territorio urbano”, señaló ante un pedido de información de La Hora. (La Hora)