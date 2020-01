1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

En provincias como Orellana, Cotopaxi, El Oro y Pichincha, entre otras, se cumplieron con diferentes inspecciones. En particular, las autoridades verificaron que en los centros de distribución autorizados el cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico se venda a USD 1,60. Este valor, que corresponde al envase de 15 kilogramos, ya incluye el 12% del impuesto al valor agregado (IVA).

Las inspecciones estuvieron a cargo de autoridades y personal de la Intendencia de Policía de Pichincha, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Gobierno, Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos (UIDEH) y Policía Nacional. Durante el desarrollo del operativo se detectaron irregularidades y hubo sanciones para los infractores.

Al norte de la capital, por ejemplo, los equipos interinstitucionales llegaron a depósitos de cilindros de gas en Cotocollao y Calderón. En este último barrio se notificó, ante la Comisaría respectiva, a un centro de acopio por no tener los papeles en regla. También, el SRI sancionó a un camión distribuidor de tanques que no llevaba consigo la guía de remisión y, además, la ARCH emitió un llamado de atención a un local que no respetó el horario de distribución. Por la tarde, los operativos continuaron en Tumbaco, provincia de Pichincha.

Mientras, en Santa Rosa, provincia de El Oro, la ARCH suspendió a una distribuidora de GLP por vender el cilindro a USD 2. En cambio, en Latacunga y en el cantón Loreto, de la provincia de Orellana, no se presentaron novedades.

Adicionalmente, el Gobierno está formalizando el sistema de facturación para la compra y venta del gas. Al respecto, Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, señaló que -de momento- los operativos sobre este aspecto tienen el carácter de preventivos. Esencialmente se está socializando el tema.

El Gobierno Nacional continúa efectuando acciones y operativos para que el gas de uso doméstico se comercialice a precio justo, precautelando su calidad y cantidad. El control también es necesario para combatir delitos como el narcotráfico, que perjudican la economía del país. Y, sobre todo, para garantizar que un producto que tiene y mantendrá el subsidio estatal llegue a los sectores que corresponde.

Para esta tarea que lleva a cabo el Gobierno de Todos es importante la participación y colaboración de la ciudadanía, que puede hacer denuncias al teléfono 1800 – LOJUSTO (1800 – 565878), en el horario de 08:00 a 17:00.