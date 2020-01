1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Enero 2020

El Chevrolet Scross con 1557 unidades y el Nissan Qashqai con 1326 encabezan la lista de los modelos de vehículos livianos más vendidos en Ecuador procedentes de la Unión Europea (UE), que en este año sumaron un 5 % adicional de rebaja arancelaria y llegaron a un total de 20 % menos de aranceles al inicio del cuarto año de vigencia del acuerdo comercial con ese bloque.

El acuerdo establece que el arancel debe bajar 5 % anual hasta llegar al 0 % en enero del 2024, explicó Genaro Baldeón, Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

Pero, ¿por qué Chevrolet (Estados Unidos) y Nissan (Japón) que no son originarias de la UE se benefician del acuerdo? Baldeón explica que entran en el beneficio al ser marcas ensambladas en el bloque europeo pese a ser de otros países de origen, también entran ciertos modelos de marcas como Suzuki, Ford y Kia.

"En este caso se trata de vehículos de origen europeo y se benefician de aranceles", confirmó Baldeón, quien también aclaró que los vehículos de marcas europeas que se ensamblan fuera de ese bloque no son considerados de origen europeo y no entran en el acuerdo; sin embargo, señaló que los que son ensamblados en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Bolivia, Colombia y Perú- igualmente llegan al Ecuador sin aranceles por normas del bloque sudamericano.

En tanto, según cifras de la Aeade, Peugeot aparece como la marca europea, procedente de la UE, más vendida con cuatro modelos que suman 1366 unidades comercializadas entre enero y noviembre del año pasado.

Citroen se ubica en segundo lugar con 1287 unidades; le siguen Mercedes Benz con 398 autos vendidos; Fiat con 287 unidades de sus modelos 500 y 500 X; y otras marcas. (El Universo)