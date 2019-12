1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 29 Diciembre 2019

Con el objetivo de definir la publicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, el pleno de la Asamblea sesionará a partir de las 14:00 de mañana.

La decisión fue tomada por el presidente de la Legislatura, César Litardo (Alianza PAIS), y su equipo al cierre de la semana laboral; y fue notificada de manera formal a los legisladores la tarde de ayer.

El Ejecutivo espera que el paquete de reformas se publique en el Registro Oficial hasta el martes 31 de diciembre, para que entre en vigencia desde el 2020.

Funcionarios del Registro Oficial explicaron que aun en el caso de recibir el documento a última hora sí podrían “armar un equipo” para diagramar e imprimir la ley en el plazo previsto por el Gobierno.

No obstante, si el texto no fuera enviado al Registro Oficial a tiempo se podría publicar en enero o entraría por el ministerio de la ley, lo que implica que las reformas tributarias correrían desde el 2021 y no desde el próximo año.

Uno de los puntos sensibles del cuerpo legal es que la Asamblea no se ha allanado a todo el proyecto, por lo que en la sesión de mañana se resolverá la vía jurídica para que ese tema esté sellado. (El Universo)