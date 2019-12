1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 27 Diciembre 2019

El año cierra con desaceleración en el crédito bancario y en los depósitos. La Superintendencia de Bancos ha estado atenta de la situación y asegura que todos los balances son sólidos. Además, Ruth Arreguí, quien preside el organismo, cuenta sobre las reformas que busca implementar para reforzar el control a las entidades bancarias, promover la inclusión financiera y alinearse a estándares internacionales.

- ¿Cómo avanza las reformas que busca implementar la Superintendenta de Bancos?-

Nosotros ya hemos hecho propuestas de reformas. Hemos llevado iniciativas de propuestas de reformas al Ejecutivo, como corresponde, a través de la Junta de Política de regulación Monetaria, para que puedan ser consideradas las reformas, que permiten qué cosa:que el sistema financiero vaya camino a Basilea III, es decir, que dé el soporte para que pueda mejorarse, innovar, digamos, ir en una transición ordenada que le va a tomar al sistema unos tres años, por lo menos, entre lo que se va a ajustando a esos estándares internacionales a los que nosotros queremos llegar.



- ¿Cuándo buscarán implementarse esas reformas?

- Nosotros si presentamos nuestras propuestas de reforma. Acudimos a la Comisión de Régimen Económico y Tributario a exponer. Esas propuestas de reforma fueron acogidas parcialmente y entendemos, al menos es lo que nos han comentado a nosotros, que desde enero se van a establecer las mesas de trabajo para incorporar todas las iniciativas que se presentaron en el camino en ese proyecto de reforma. Como era demasiado grande la propuesta de ley que envió el Ejecutivo (Ley de Crecimiento Económico),la Asamblea decidió dividirla. Decidió, por un lado, tratar los temas tributarios y económicos y por otro lado las reformas al Banco Central y al sistema financiero.

- ¿Cómo cierra la banca 2020?

- Lo que le sucede al sistema financiero es el reflejo de la política pública en términos de economía y macroeconomía. Si usted tiene una economía que está en decrecimiento ¿qué sucede con el sistema? De alguna manera el sistema financiero también refleja esa situación. Hay tres elementos básicos que uno debe mirar a la hora de evaluar el sistema financiero:uno es la solvencia, y el sistema financiero en el Ecuador tiene que cumplir con unos requisitos que se llaman de patrimonio técnico del 9 % de los activos de riesgo. El sistema financiero en su conjunto tiene un promedio de 14 %, es decir, en términos del requerimiento, de la ley del Ecuador, está muy por encima de la ley. Eso quiere decir que es un sistema solvente, un sistema sólido.

- ¿Cuáles son los otros elementos a tomarse en cuenta?

- Los indicadores de liquidez del sistema son adecuados, también de acuerdo al estándar que requiere la norma. Yfinalmente, lo que uno tiene que mirar es la gestión de las instituciones y la gestión ha sido buena. Es lógico que si la economía no presenta crecimiento también los indicadores del sistema financiero, en términos de depósito, se contraen. Pero eso ha sido rápidamente cubierto con líneas de crédito y con inversiones que han logrado captar en el exterior los bancos para entonces equilibrar el balance. El crédito se ha reducido por la situación económica de las personas. Las personas no tienen recursos, no son excedentarias de recursos o en muchos casos ha sucedido que se han quedado sin empleo, porque ha crecido mucho el empleo inadecuado. Las personas no tienen como contraer créditos porque no tienen como pagar.

- ¿Cómo prevenir que se deteriore la morosidad?

- En términos de morosidad las instituciones financieras tienen que provisionar. Es decir, que si no pagan las personas, deben realizar una provisión. Eso manda el marco normativo. Los bancos han tenido una gestión apropiada.

- ¿Cómo se perfila 2020?

- Tenemos un programa suscrito con el Fondo (monetario Internacional). Hay unos desembolsos que ya han llegado al país. Estos de alguna manera le da algún oxígeno a la economía. El Ejecutivo ha anunciado una serie de inversiones. Eso es lo que nos puede ayudar a salir progresivamente. No es rápida la salida del decrecimiento de una economía. Eso no es de la noche a la mañana. Pero si todas las medidas pueden ser tomadas de manera adecuada, en el tiempo que deben ser tomadas, seguramente a finales del próximo año tendremos una serie de comportamientos de esta macroeconomía que den señales de una recuperación.

(Expreso)