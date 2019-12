1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 27 Diciembre 2019

Luego de que este viernes 27 de diciembre de 2019, los representantes de empleadores y trabajadores no llegaron a ningún acuerdo para aumentar el salario básico unificado para el 2020, finalmente será el Gobierno del presidente Lenín Moreno quien defina el tema.



De acuerdo con la ley, si tras las reuniones entre trabajadores y empleadores no se concretan acuerdos, será el Ministerio de Trabajo el que dirima el nuevo salario.



La cita del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios de este viernes se desarrolló durante la mañana y no consiguió acuerdos sobre el incremento.



Por su parte, Rodrigo Gómez de la Torre, vocero de los empresarios, manifestó que el régimen de Moreno debería incrementar el salario con base en la inflación, que es del 0,84%. Por lo tanto, su planteamiento era de un aumento de unos $3,3.



Antes de entrar a la reunión, el representante de los trabajadores en el Consejo, Edgar Sarango, insistió en que el alza debía ser de $15, aunque preveía que no habría acuerdo.



Tras el fracaso del encuentro de este viernes, De la Torre, a la salida del Ministerio de Trabajo, dijo que “lamentamos no haber llegado a un acuerdo y confiamos que la decisión del ministro de Trabajo sea una decisión responsable y apegada a derecho”.





El 17 de diciembre de 2019, El Consejo Nacional de Salarios no llegó a un acuerdo para definir el valor del salario básico unificado (SBU) para 2020.



El valor actual del salario básico unificado es de 394 dólares. (Ecuavisa)