1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Diciembre 2019

Ecuador cierra un año complejo en materia económica. Intento fallido de retirar los subsidios a los combustibles, protestas sociales violentas, una reforma tributaria archivada... Miguel Ricaurte (ecuatoriano), economista jefe para la región andina del Banco Itaú, conversó con Expreso sobre cómo cierra el país el año y cuáles son las perspectivas para 2020.

- ¿Cómo cierra Ecuador 2019?

- Ha sido un año bien complejo en materia económica. Obviamente, esto tiene un impacto en política. Lo que ocurrió en octubre, posteriormente con el gran paquete de reforma económica que fue archivado, pero que al final el Gobierno supo encontrar, tal vez, cuál era su espacio político dentro de la Asamblea para lograr una reforma tributaria que le abriera el espacio para continuar con el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

- ¿Cuáles serán los retos más importantes en 2020?

- Yo creo que los retos siguen siendo los mismos de este año. Probablemente aquí hay un tema fiscal de mediano plazo, que lamentablemente, dentro de lo bueno que se ha hecho, las soluciones han sido bien a corto plazo. No obstante, la reforma tributaria puede tener implicancias de largo plazo y el próximo año todavía va a volver surgir la necesidad de monetizar activos públicos.

- ¿Conseguirá el Gobierno monetizar los activos públicos? ¿Es buen momento?

- Pensando como inversionista, siempre hay oportunidades de crecimiento y probablemente en Ecuador un poco más porque ha habido menor presencia, sobre todo en las empresas de utilidades públicas, ha habido menor presencia de las multinacionales que están presentes en otras partes de la región.

- ¿Cuál será la situación del programa con el FMI en 2020?

- El FMI quiere ayudar a Ecuador y eso es muy importante porque, probablemente, la región se vio debilitada y al FMI le debe preocupar que haya una suerte de contagio regional, que no ha habido, pero obviamente la región se ve mucho más frágil que hace un par de años. Va a haber mucho incentivo para que el Gobierno siga haciendo ajustes y monetización de activos. Más ajuste fiscal, va a ser políticamente difícil de hacer, pero probablemente el Fondo va a señalarle al Gobierno que es necesario hacer un esfuerzo adicional.

- ¿Cómo evalúa la gestión del ministro de Finanzas, Richard Martínez?

- El escenario económico era muy complejo. Muchas aristas. Veníamos arrastrando un desajuste fiscal muy grande, en un momento en el que los precios del petróleo estaban bajos, que la economía mundial se desaceleró, que la guerra comercial se amplió. Es difícil imputar a una persona en particular la responsabilidad por la foto de cómo se encuentra la economía hoy día. Hay demasiados factores que jugaron en ese contexto. En un momento político que el Gobierno no tenía mayoría en la Asamblea, se hacía más complejo todavía. Me parecería injusto calificarlo negativamente, para una persona que no venía del entorno político. Ha logrado hitos importantes, el acuerdo con el FMI puede ser uno de ellos. Ha logrado sostenerlo en un contexto económico que durante el año se puso complejo.

- ¿Se puede decir que lo peor del ajuste ya pasó?

- Yo creo que sí. Lo que importa en economía son las decisiones en el margen. El margen de ajuste grande de inversión pública ya se hizo. No va a haber, probablemente, muchísimo más ajuste hacia adelante, pero tampoco va a haber un efecto favorable. Ylo importante aquí es cuándo el sector privado tiene la capacidad de retomar la posta al lado de la inversión. Ahí entran a jugar muchos factores, qué tan competitiva es la economía ecuatoriana.

- ¿2020 será parecido a 2019?

- Parecido, pero ya estabilizándose. No va a ver gran crecimiento, pero ya no vamos a ver esa desaceleración. (Expreso)