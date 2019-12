1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Diciembre 2019

Con su equipo de plomería en la mano, Nelson Jaramillo, de 37 años, recorre el sector de Solanda en busca de una ‘chauchita’ que le permita obtener algunos dólares para llevar a su casa.

Asegura que es tecnólogo automotriz, pero que no ha logrado ubicarse en alguna plaza de trabajo de acuerdo a su especialidad, por lo que se dedica a recorrer los barrios del sur ofreciendo servicios de plomería, instalaciones eléctricas, o lo que haga falta.

Según las cifras del INEC, a septiembre de 2019, la tasa de desempleo alcanzó el 4,9% a nivel nacional, es decir 406.871 personas; mientras que la tasa de subempleo llega al 19,7% que equivale a 1.649.346 personas con empleo pero que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

En momentos en que el Gobierno, los sindicatos y los empresarios han iniciado un proceso de diálogo para presentar una reforma laboral, Jaramillo no tiene ni la menor idea de qué se trata ni cómo le beneficiará y si esas reformas servirán para que él y otras tantas personas en igual situación puedan acceder a un empleo estable.

¿De quién es la responsabilidad?

Para el experto en temas laborales, Miguel Ángel Puente, el trabajo es un derecho de carácter social por lo que quien está llamado a garantizarlo es el Gobierno a través de la generación de política pública en esa materia. “Es quien tiene que hacer las reformas pensando en quienes tienen trabajo, en las empresas, pero sobre todo pensando en los más necesitados que son aquellas personas que no tienen empleo o que tienen un empleo inadecuado”, dijo Puente.

El especialista añadió que no basta con una reforma laboral o un nuevo Código de Trabajo ya que la Ley por sí sola no puede generar las condiciones necesarias para la generación de empleo. “Lo que se necesita es seguridad jurídica, mayor dinamización del sector productivo, mayor inversión extranjera. La reforma laboral es solo uno de los elementos, pero no es el total”, dijo.

Por su parte Carlos Rodríguez, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo que se requiere de una política de empleo eficaz, que debe ser planteada por los diferentes sectores que intervienen en ella como el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

En tanto, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), aseguró que las reformas laborales, si bien están encaminadas a mejorar las condiciones de los trabajadores en general, a través de mecanismos que garanticen la estabilidad laboral se evita que haya más desempleados en el país y se generan condiciones para que se abran más plazas de empleo. “Los desempleados tienen derecho de tener un trabajo”, dijo el dirigente sindical. En ese contexto agregó que hay que fortalecer sectores como el turismo, la construcción, el agro, y comercio y servicios. Sin embargo, reconoce que: “Sino discutimos la implementación de políticas de empleo el tema de la reforma puede darse pero no va a resolver el desempleo”, agregó. (La Hora)