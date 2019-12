1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

Ecuador llegó a la Cumbre del Clima COP25 con un plan para descarbonizar su energía y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Raúl Ledesma, ministro del Ambiente de Ecuador, explica cómo el país busca cumplir el Acuerdo de París.

¿Cuál es su evaluación del desempeño de Ecuador en la COP25?

La COP para Ecuador fue extremadamente exitosa. En temas ambientales, el Presidente viene liderando procesos importantes desde Leticia, donde se dio la declaración con los países interamazónicos. Ecuador logró integrar una propuesta de un centro de monitoreo y control forestal interamazónico. En la COP hubo la oportunidad de presentarla y fue reconocida, ya que el tema forestal, tanto en procesos de deforestación como reforestación, es una de las cosas que hoy tiene mayor preocupación en el mundo.

¿Ecuador es uno de los países que más ha deforestado en la región?

Me sorprende que en Ecuador ciertas organizaciones ambientalistas hablen de Ecuador como si fuera uno de los países que más deforesta. Alemania acaba de reconocer con USD 18 millones al país por haber contenido el nivel de deforestación en los últimos dos años. En este tiempo no solo se detuvo la deforestación, sino que ha decrecido la tendencia y ha mejorado.

¿En qué se va a invertir este dinero recibido?

Vamos a implementar herramientas tecnológicas. Esto corresponde a un control forestal moderno, que no pasa solo por los guardaparques. A las comunidades que nos ayudan les vamos a dar mas capacitación y se van a utilizar drones altamente calificados. También se implementarán cámaras con visión de 180° a 100 kilómetros de distancia que nos van a permitir monitorear desde un centro, estratégicamente ubicado en la Amazonía, los procesos de tala ilegal. También se va a fortalecer a la gestión de las áreas protegidas con herramientas tecnológicas y equipamiento para guardaparques.

¿Qué acciones se están realizando para descarbonizar la energía?

El Presidente presentó el cambio de matriz energética, que es un tema de mayor importancia para combatir la emisión de gases. En este tema vamos a hacer un plan piloto en Galápagos, donde tenemos un universo de 250 camionetas taxis que usan combustible. La idea es que funcionen con energía eléctrica, que no se conecte a la red principal. Vamos a tener paneles solares en cada domicilio de los taxistas, que permite recargar el tanque del vehículo durante la noche. Durante el día, podrán también conectar sus televisores y otros artículos. Con esto, no solo les sale gratis el tanqueo, sino que además baja la tarifa de luz mensual. Debe haber ventaja económica también.

¿Ecuador ha recibido apoyo extranjero para cumplir sus metas?

Ecuador ha recibido cooperación importante de otros países, pero hace falta mucho más. Hay que reconocer que somos países en vías de desarrollo que debemos trabajar sobre todo con las comunidades. Estamos cambiando el esquema de los fondos de trabajo para que la gente tenga negocios que permitan proteger a la naturaleza.

¿Estas actividades permitirán que el país no dependa en la minería?

La minería per se no es mala. La naturaleza del ser humano es que donde hay un recurso natural explotable, lo explota. Pero nos hemos dado cuenta que el prohibir ha fracasado. No solo en Ecuador sino en la experiencia colombiana y peruana. Frente a esto tenemos que regular muy fuertemente. Lo que ya está entregado en concesión no podemos seguir dejando que hagan lo que quieran. Tenemos que entrar a verificar el plan de ambiental con absoluta estrictez y suspender a los que no cumplan. (El Comercio)