Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

La decimotercera remuneración, cuyo plazo de pago termina este martes 24 de diciembre de 2019 para el sector público y empresas privadas, inyecta liquidez a los hogares en este mes. Los artículos más demandados en esta época son televisores y celulares, según explicaron dependientes de establecimientos comerciales.

Milena Villacrés llegó a Guayaquil desde Machala, atraída por los descuentos en un almacén de electrodomésticos del Puerto. Ella cobró su ‘décimo’, y entre su lista de compras estuvo adquirir un televisor de 32 pulgadas. Luego de recorrer dos almacenes se decidió por un smartTV de 55 pulgadas.

Por el aparato, la compradora recibió como obsequio una barra de sonido y un cable HDMI (para conectar con consolas de juegos y otros). Esta es una de las estrategias que usaron los locales en este diciembre para atraer clientes.

En los diferentes establecimientos del centro y norte de Guayaquil se venden los TV inteligentes, con resolución 4K, que se caracterizan por imágenes más claras. Una mayor definición se encuentra en las pantallas Ultra HD y LED.

Desde junio se incrementó la oferta de las pantallas OLED, que a diferencia de las LED ofrecen imágenes más nítidas, destacándose los contrastes con el color negro.

Otra tendencia en el mercado apunta a las pantallas grandes. Eduardo Guzmán, jefe de Producto de Audio y Video de Créditos Económicos, señaló que en los últimos dos años la compra de televisores de más de 45 pulgadas se ha incrementado.

“Las marcas han enfocado sus actividades promocionales a las pantallas de gran tamaño”. Las pantallas curvas son más estéticas y permiten ver una mejor visualización, ya que se puede observar desde diferentes ángulos sin distorsión de la imagen.

El precio de estos artículos ha bajado un 18% en los dos últimos años por el aumento de las opciones en el mercado. “Esto lo hace más asequible al consumidor”, señaló Guzmán. En Créditos Económicos se ofertan televisores desde USD 328 hasta USD 3 943.

Carlos Zavala, gerente de Sony Ecuador, explicó que para la adquisición de estos bienes de larga duración, los compradores no solo deben tener en cuenta el modelo sino la tecnología y su funcionalidad.

Por ejemplo, se recomienda que los televisores tengan incluidos los servicios en streaming más destacados, como Netflix o YouTube. Además, el directivo sugiere comprobar que el movimiento y navegación por las aplicaciones y el menú sea fluido.

El cliente debe escoger un aparato que sea funcional a su vivienda. La recomendación de las casas comerciales es que pantallas de más de 50 pulgadas sean colocadas en espacios amplios, como salas y cuartos de juego o cine, y no en dormitorios porque puede ocasionar daños en la visión, señaló una asesora de ventas de Sony.

Fernando Flores, profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que se debe tomar en cuenta que estos bienes tienen un alto voltaje, por lo que es necesario que cuenten con un regulador dentro del equipo para protegerlos de cambios bruscos de energía.

La otra opción es adquirir un cortapico, que cumple esta función. Además, se sugiere que las pantallas sean colocadas en espacios con suficiente ventilación y evitar que la luz del sol las golpee directamente para no afectar la imagen.

Otro consejo importante es verificar que el aparato tenga el sistema ISDBT-Tb o ISDB-T

​Internacional para transmisión digital, puesto que la señal análoga está próxima a eliminarse. En el Plan Maestro de Televisión Digital presentado por el Ministerio de Telecomunicaciones a finales del 2018 se estableció que la señal análoga se suprimirá en mayo del 2020 en Quito, en julio en Guayaquil y en diciembre del 2023 en el resto de provincias.

Si el aparato no cuenta con esto, el cliente debe adquirir un decodificador. Los celulares son el segundo producto de mayores ventas durante esta época. Eliezer salió ayer a recorrer la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil, para buscar un celular para su esposa. “Coticé uno a crédito, en USD 350, pero no sé si buscar uno más barato, porque la crisis no da para gastar tanto. Ahora tengo que ver si me alcanza con el ‘décimo’”.

Douglas Pérez, que labora en otro almacén en esa zona, dijo que en diciembre vende unos siete equipos móviles al día; cuando en otros meses se comercializan uno o dos al día.

Daniel Guerrero, vendedor de Almacenes Jaher, explica que los compradores se guían por el precio, la capacidad de almacenamiento y la calidad de imagen de la cámara. Él detalla que Samsung y Huawei se disputaban más clientes, pero desde mayo pasado, cuando el Gobierno de EE.UU. anunció un bloqueo a esta última marca, las ventas decayeron.

Sin embargo, desde octubre se ve una recuperación de la marca china que pesa casi el 19% del mercado en el país, después de Samsung. En tercer lugar está Apple. (El Comercio)