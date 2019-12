1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Diciembre 2019

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) negó a Diario El Universo un pedido de acceso a la información pública, que solicitaba un archivo con los contratos disponibles en el Portal de Compras Públicas y sus principales datos.

Un archivo de ese tipo estaba disponible en la página web del Sercop, pero gran parte de la información fue retirada a inicios de este año. Ahora solo es posible descargarse un archivo con los datos de algunos contratos adjudicados entre 2016 y 2018.

En su negativa, la directora jurídica del Sercop, Myrian Figueroa Moreno, cita una parte del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que dice: “La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades (...) a crear o producir información, con la que no dispongan o no tengan la obligación de contar”.

Más adelante, ese artículo aclara: “No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en los diversos departamentos o áreas de la institución, para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices”.

La respuesta del Sercop se emitió con copia a la directora de Comunicación de esa institución, Elena Rodríquez Yánez, quien fue intendenta en la Superintendencia de Comunicación, cuando estaba dirigida por Carlos Ochoa. (El Universo)