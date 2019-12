1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Diciembre 2019

El consumo promedio de las familias ecuatorianas de bienes y servicios, agrupados en categorías como alimentos, salud, educación, transporte, entretenimiento, entre otros, es lo que refleja la Canasta Familiar Básica (CFB) en el país.

Así lo señala el economista Jorge Calderón, quien añade que la CFB la establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revisando cada cierto tiempo el comportamiento de consumo de las personas. Hace unos seis años se la actualizó y se incluyeron temas como el internet.

"Cada cierto tiempo se van agregando nuevos componentes de consumo, las personas están consumiendo nuevas cosas, ya no consume tanto otras y algunas suben de precio (...)", señaló.

Según el INEC, la CFB es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por 4 miembros (padre, madre y dos hijos) con 1,6 perceptores de ingresos (1,6 personas que trabajan) que ganan la remuneración básica unificada.

El cálculo del costo de la canasta es necesario para el análisis de la relación entre remuneraciones e inflación, señala el INEC.

Calderón expresa que en Ecuador se ha tomado la CFB como un indicador de cómo se comportan los precios en la economía. "Recordemos que no todos los precios suben o bajan al mismo tiempo (..) la canasta básica captura el comportamiento promedio de los productos. Cabe destacar que no a todos los productos se les da el mismo peso, no le podemos dar la misma importancia a alimentos que entretenimientos (...) tienen distintos pesos pero al final todas representan el ciento por ciento", indica.

La CFB se mide mensualmente en nueve ciudades: Cuenca, Loja, Quito, Ambato, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Santo Domingo.

Según el Boletín Técnico del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de noviembre 2019, el cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares mensualmente. A este conjunto se denomina canastas familiares.

Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar y la vital (73 productos).

La CFB incluye 75 productos con probabilidad de ser consumidos al menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple con tres condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compone de 4 integrantes, con 1,6 perceptores de ingresos (1,6 personas que trabajan), señala el INEC.

El ingreso familiar mensual promedio (compuesto por las remuneraciones nominales y los sobresueldos mensualizados; no incluye los fondos de reserva) de un hogar tipo (4 miembros con 1,6 perceptores de una remuneración básica unificada), en noviembre de 2019 fue de 735,47 dólares. La CBF en noviembre pasado costó $ 715,10; lo cual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 102,85% del costo total de la canasta familiar básica. El costo de la canasta básica disminuyó en un 0,43% en referencia al mes anterior ($ 718,18).

Los grupos y subgrupos de consumo de la CBF son:

Alimentos y bebidas

Cereales y derivados

Carne y preparaciones

Pescados y mariscos

Grasas y aceites comestibles

Leche, productos lácteos y huevos

Verduras frescas

Tubérculos y derivados

Leguminosas y derivados

Frutas frescas

Azúcar, sal y condimentos

Café, té y bebidas gaseosas

Otros productos alimenticios

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar

Vivienda

Alquiler (corresponde a un departamento)

Alumbrado y combustible

Lavado y mantenimiento

Otros artefactos del hogar

Indumentaria

Telas, hechuras y accesorios

Ropa confeccionada hombre

Ropa confeccionada mujer

Servicio de limpieza

Misceláneos

Cuidado de la salud

Cuidado y artículos personales

Recreo, material de lectura

Tabaco

Educación

Transporte

El Consejo Nacional de Salarios se reunirá nuevamente este lunes para definir el salario básico unificado del 2020. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) plantea un incremento de un 25% del salario básico unificado, lo que representa 98.5 dólares. El salario actual es de 394 dólares, mientra que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea un aumento de 15 dólares.

El FUT señala que el salario básico está en 394 dólares y la canasta básica familiar bordea los 725 dólares y en ciudades como Manta, Cuenca y Loja bordea los 750 dólares. "Por ende el ingreso que tiene el trabajado no cubre ni siquiera el 55% del costo de la canasta básica en el país". (El Universo)