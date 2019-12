1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Diciembre 2019

Hasta noviembre pasado el turismo en Ecuador creció un 4% y se espera que en diciembre los resultados ayuden a subir las cifras del acumulado del año, expresó la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, en una entrevista a Notimundo.

Prado señaló que las cifras que da la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, de que en este año ha habido una reducción de visitantes del 58% no son reales, porque dice que se refieren al número de venezolanos.

"Nosotros contamos solo los visitantes de otros países, excepto los venezolanos, porque ya sabemos que ellos no son turistas y que no eran las personas que venían a hacer turismo en el Ecuador", indicó.

Según Prado, este año ha habido un gran incremento de líneas aéreas en el país que han traído muchos pasajeros. Más bien, dice, las cifras han ido creciendo, hasta noviembre registra un 4%.

Expresó que las protestas de octubre pasado sí provocaron un descenso en el sector. El número de visitantes, sin tomar en cuenta a los venezolanos, bajó en un 17%, lo que produjo un cambio en la curva.

"Estamos subiendo y creciendo hasta junio en 7,8%, después bajamos al 6% y terminamos en noviembre en el 4%, pero estamos positivos eso es lo que tiene que saber el país (...), no seguimos bajando, nos mantenemos y estamos creciendo solo nos falta los resultados de diciembre y creo que nos van a ayudar a subir en el acumulado del año", señala.

La ministra indicó que lo que al momento no lograron hacer es la campaña internacional, pero esa no es la única forma de promoción.

Dijo que se han enfocado mucho en competitividad, lo que ha dado una cantidad de vuelos directos. Desde diciembre 27 del año pasado hay 6 nuevas líneas aéreas internacionales que están operando al Ecuador. "Tenemos más de 60 frecuencias que se llaman a los vuelos internacionales a nuevos destinos. Ha habido un crecimiento en Guayaquil (..) en lo que es recepción de eventos y convenciones (...)", dijo.

"No estoy diciendo que es un año difícil, ha sido muy duro, estamos en la ruta correcta, (...) estamos en la ruta positiva y creciendo", añadió.

Prado agregó que han hecho acuerdo con la banca privada para remodelar y hacer hoteles nuevos.

Indicó que se ha invertido casi medio millón de dólares para la campaña digital internacional destinada a los 4 destinos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Para la campaña nacional, que funciona desde noviembre, es "Ecuador la línea que nos une a los cuatro mundos, promueve los destinos más importantes de las 24 provincias del país. (El Universo)