Detalles Publicado el Jueves, 19 Diciembre 2019

En el umbral de que la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria ingrese al Registro Oficial, el sector empresarial pone reparos a un artículo y advierte de una posible inconstitucionalidad.

La ley cobrará impuestos a la distribución de dividendos, es decir, a las ganancias que reparten las empresas a sus accionistas, a sociedades y personas naturales no residentes en el país.

Según la propuesta, deberán pagar 25 % de Impuesto a la Renta sobre el 40 % del dividendo repartido. Por ejemplo, si un accionista recibe $ 100.000 de utilidades, se calculará sobre los $ 40.000 y deberá pagar $ 10.000, explicó René Sánchez, consultor tributario.

Sánchez añadió que ese artículo elimina beneficios de Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto del año pasado, que buscaban atraer inversión extranjera al país.

“Hacer reformas de exoneraciones para las nuevas inversiones y decirles que sus utilidades van a estar exentas de impuestos y al año siguiente decirles que van a pagar impuestos genera incertidumbre”, aseguró Sánchez.

Pero ese no es el único problema de ese artículo. El 17 de diciembre, la Asamblea no aceptó la moción para ratificar el texto que se refiere a la vigencia del régimen tributario aprobado para ese impuesto.

¿Qué quiere decir eso? Que los accionistas que perciban dividendos el próximo año ya deberán pagar el impuesto establecido y según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) eso es inconstitucional.

¿Por qué? Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), aseguró que la ley se vuelve retroactiva. El año fiscal a tomarse en cuenta debería ser 2020 y tributar en 2021.

“Eso es ilegal. Cuando usted cobra un Impuesto a la Renta tiene que hacerlo sobre el período fiscal que se aprueba la ley. Es decir, sobre 2020”, aseguró ayer Alarcón.

Alarcón espera que ese artículo no ingrese al Registro Oficial y, en caso de que eso ocurra, presentarán una demanda de inconstitucionalidad y acciones de protección para sus afiliados afectados.

Para Sánchez, no hay inconstitucionalidad debido a que el impuesto que se cobra no es al dividendo, sino a la distribución del dividendo. “Como el impuesto es a la distribución del dividendo, el hecho generador del dividendo es el momento que se distribuye, no cuando se generó”, aseguró el especialista.

El pasado martes en la noche, los legisladores se allanaron a 11 de las 13 objeciones presidenciales y se ratificaron en el texto del artículo 61 (objeción siete) originalmente aprobado por la Asamblea, por el cual se favorece a los ecuatorianos residentes en el exterior respecto al tema del envío de paquetería. El Servicio Nacional de Aduana (Senae) deberá realizar un control y regular lo relacionado con el envío de paquetes.

En la Asamblea se señala que la ley deberá llegar al Registro Oficial hasta este viernes, para que comience a regir desde el 1 de enero de 20200. (Expreso)