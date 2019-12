1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Diciembre 2019

El sector bananero estima cerrar este año 2019 con la exportación total de 360 millones de cajas de banano, es decir, 10 millones más que en 2018 ($ 3.000 millones).

Uno de los principales desafíos de 2020 será continuar con la implementación de protocolo de bioseguridad y planes de contingencia contra el Fusariun Raza 4 o Mal de Panamá.

En 2019, las exportaciones con la Unión Europea (UE) tuvieron una reducción del 3%. “Tenemos menos demanda debido a que hay frutas que compiten con el banano como el aguacate y los cítricos”, indicó Raúl Villacrés, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano (AEBE).

Por su parte, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), explicó que pese a la reducción de los envíos a la UE se han abierto mercados importantes en Asia Oriental en países como China, Japón y Corea. Además en Siria, Turquía y Argelia.

De enero a octubre de 2019, el 60% de las exportaciones bananeras se destinaron en conjunto a EE.UU., Unión Europea y Rusia, y el 33% a Asia, Medio Oriente y Europa del Este.

Ambos exportadores esperan para 2020 la firma de acuerdos comerciales con estos países para ser más competitivos. “Son mercados que están creciendo y requieren fruta de Ecuador”, indicó Villacrés.

La actividad bananera no solo se traduce en divisas, sino en empleos. En el campo laboran 450.000 personas y 50.000 más en la cadena productiva.

Sobre la alerta que Rusia emitió este martes 17 de diciembre de 2019 acerca de la presencia de la mosca jorobada (Megaselia scalaris) en el banano ecuatoriano, el Ministerio de Agricultura informó que desde 2014 hasta el 30 de octubre de 2019 se emitieron 43.466 certificados fitosanitarios de banano a ese país (7’820.253 toneladas) con cero notificaciones de plagas.

El ministerio aclaró que esta mosca no es una plaga de banano, no ha afectado las plantaciones, ni la calidad de la fruta y no afecta a la salud humana. (El Telégrafo)