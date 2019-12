1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 14 Diciembre 2019

Pago único por Ley de Simplificación Tributaria recaerá más en las áreas de comercio y manufacturaLos sectores de comercio, manufactura, ganadería y silvicultura, transporte y construcción son las principales ramas de la economía ecuatoriana que albergan a mayor número de empresas que facturan más de $1 millón y que por ello deberán entregar la contribución única y temporal (entre 2020 y 2023) para ayudar a bajar el déficit del fisco. Aquello consta en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.

El sector que más empresas de este tipo tiene es el de comercio con 3818, que representan el 38,9 % de un total de 9808. Le sigue manufactura, con 1,351 empresas, es decir el 13,8 %. Solo las dos ramas representan el 52 % del total.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, rechazó la medida que, dijo, llevará a varias empresas que no generan utilidades a endeudarse para hacer el pago.

Indicó que la eliminación del anticipo al impuesto a la renta fue un punto positivo para los empresarios, pero prácticamente se lo ha cambiado por esta contribución que se calcula con base en las ventas.

Al ser consultado si se puede ver como un apoyo durante el ajuste de la economía, consideró que quien debe ajustarse y no lo ha hecho es el Gobierno. “Lo que hace esta ley es crear más impuestos para que el señor (Richard) Martínez lo gaste en el sector público”, dijo.

Desde el sector de manufactura, Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), explicó que este aporte de tres años crea una nueva distorsión vinculada a ingresos.

Señaló que en el sector textil y de confección habría unas 160 empresas que deberán hacer el aporte de 0,1 %, pues entran en la categoría de $1 millón a $5 millones.

Considera que el mayor problema lo tendrán aquellas que no tienen utilidades.

Para Díaz, $1000 puede ser el salario de un mes de dos personas o podría ser un recurso que pudiera invertirse en marketing o repuestos.

Sobre el párrafo de la ley que indica que la contribución no podrá ser mayor al 25 % del impuesto a la renta pagado en 2018, estarán atentos al reglamento para ver si efectivamente no hay utilidades, se le aplica o no, o cómo se calculará el tope. Sin embargo, conceptualmente se grava al ingreso.

En todo caso, para Díaz, “el tema molesta y distorsiona, pero no nos ahoga”, dijo. En principio todo costo se carga al precio, pero si el mercado no permite, la empresa asume y se afecta su margen de ganancia.

Dentro de manufactura están alimentos y bebidas. Nicole Troya, directora de Regulación y Comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), explicó que el sector podría hacer esa contribución, pero pide que haya estabilidad regulatoria y que el Gobierno ayude a la competitividad.

Riesgo País

El riesgo país del Ecuador continuó a la baja, al 12 de diciembre se registró un índice de 929 puntos. Es decir, 30 menos que la víspera. Ecuador tuvo el pico más alto del riesgo país al llegar a 1428 puntos en noviembre. (El Universo)