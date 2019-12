1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Diciembre 2019

Proponen dividir en dos el nuevo proyecto de Reformas Tributarias para segundo debate. Según los parlamentarios, eso puede facilitar su aprobación. Se espera que el pleno reciba el informe entre el viernes y el lunes próximo. Mientras tanto, la comisión encargada no ha podido avanzar en el análisis del informe.



La Comisión de Régimen Económico empezó su reunión leyendo las observaciones del primer debate. El presidente de la mesa, reconoce que existen nudos críticos que se tienen que tratar de resolver para el segundo debate. "La devolución del IVA a través del bono del Estado, la contribución especial por tres años por parte de las empresas que tengan ingresos brutos superiores a un millón de dólares", comentó Daniel Mendoza.

Pero el oficialismo enfrenta la oposición a nuevos impuestos por parte del correísmo y el partido Social Cristiano. Esto incluye además el IVA a plataformas digitales y la nuevas tarifas para telefonía móvil pospago de particulares."Creemos que el crear impuestos no soluciona la liquidez de este país que es lo que tanto bucan", dijo el asambleísta Vicente Almeida.



Almeida asegura que sí votarían por el paquete que tiene que ver con incentivos. Por eso, desde el oficialismo y CREO no descartan que el proyecto se divida para su votación.



Los legisladores pidieron se sistematicen las observaciones y no se haga una lectura de todo. Al final la sesión se quedó sin quorum, pero dicen que aprobarían el informe para segundo debate esta semana. La próxima cita de la comisión será este martes. (Ecuavisa)