El Ministerio de Finanzas revisará las 17 observaciones que envió la noche del miércoles 27 denoviembre de 2019 a la Asamblea Nacional sobre la proforma presupuestaria para 2020.



El documento que devolvió el Legislativo al régimen tiene 17 observaciones hechas por los legisladores miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y que fueron aprobadas con 81 votos.

Los parlamentarios piden revisar la clasificación de ingresos por 2.000 millones de dólares esperados por concesión de bienes del Estado.



“En el evento de que no se cumplan los 2.000 millones, que es lo que preveemos no se va a cumplir en el 2020, significará que el presupuesto general del Estado no tendrá un déficit de 3.347 millones, como está en la proforma, sino que subirá a 5.347 millones”, señaló Napoleón Santamaría, analista económico.

La proforma plantea que para 2020, entre intereses y capital de la deuda pública, el Estado tenga que gastar 7.700 millones de dólares.



En este sentido, otra de las observaciones indica: “Presentar a la Asamblea un informe sobre el estado actual del saldo de la deuda pública”.



La Asamblea también le sugiere al Gobierno que la “inversión en el sector de educación debe contemplar la reparación, terminación y habilitación de la infraestructura educativa deteriorada, priorizando al sector rural”.



A criterio del economista Andrés Albuja, este tema le genera presión al régimen para 2020. “Los recursos son totalmente limitados y las necesidades cada vez más grandes, ahí se genera la distorsión”, comentó.



Por lo pronto, el Ministerio de Finanzas, junto con otras autoridades del frente económico, revisará las observaciones a la proforma presupuestaria. El plazo para pronunciarse y enviarlas nuevamente al Parlamento es de 10 días.

