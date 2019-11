1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Noviembre 2019

Dieciocho. Ese es el número de centros de diálisis de seis provincias, entre ellas Guayas, Pichincha y Santa Elena, que atraviesan una crisis, debido a la falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Son siete meses que no han recibido el dinero por las derivaciones de los más de 15.000 pacientes que allí se hacen atender. Y no solo eso. A decir de Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis de las zonales 5, 7 y 8, tampoco les han otorgado respuesta respecto al tiempo de pago, pese a las decenas de cartas y oficios que han enviado a las autoridades del MSP y el Ministerio de Finanzas.

“Lo único asesores externos de esas entidades, es que no tienen dinero. Hemos pedido audiencias para por lo menos conocer cómo va el proceso, pero no nos dicen nada. Estamos realmente preocupados. Son más de 10 millones de dólares los que nos adeudan”, advirtió Freire, quien aseguró que debido a la liquidez, han renunciado en promedio 100 trabajadores por no tener como pagarles. Algunos inclusivo han demandado a las casas de salud por la misma razón.

“Aún así, seguimos con la atención normal porque sabemos lo necesaria que es una diálisis para el paciente”. De hecho a algunos centros les han aumentado la cantidad de pacientes renales derivados de la red de salud pública. Esto, sin aumentarles el presupuesto ni procediendo a pagarles factura, lo que sería un aliciente de que nos van a pagar”, precisa.

Freire hace énfasis en lo esencial que es para el doliente recibir una diálisis, que tiene un costo de 1.450 dólares mensuales por paciente, una cifra que no podrían cubrir. “Su vida depende de cada una de ellas: se hacen tres por semana. Si pierden una, se descompensan: corren el riesgo de morir”, concluyó.

EXPRESO solicitó una entrevista al MSP y confirmó que está preparando su pronunciamiento. (Expreso)