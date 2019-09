1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 30 Septiembre 2019

La decisión de subir el IVA en tres puntos para el vicepresidente Otto Sonnenholzner es del presidente Lenín Moreno. Así lo aseguró durante una entrevista a WQRadio realizada esta mañana.

"No está definido el tema del IVA, eso tiene que decidirlo el presidente hasta la noche", dijo y agregó que la única experiencia, en esta materia, fue con el terremoto del 2016 cuando se incrementó del 12% al 14% el Impuesto al Valor Agregado.

Sonnenholzner indicó que la actual situación es una "circunstancia excepcional". "Aquí pasó un terremoto más grande que el de Manabí, 10 años de despilfarro (...)", expresó.

Explicó que se necesita una brecha que permita reducir gastos e incrementar ingresos. "El Ecuador no puede ser un país que viva gastando más de lo que ingresa, por eso estamos dispuestos a tomar decisiones que son las correctas (...) no tanto el país como tal sino los políticos, ojalá sepan ponerse la camiseta del Ecuador y sepan entender que si no se hace lo que se tiene que hacer las cosas se pueden complicar en el mediano plazo", apuntó.



El segundo mandatario aseguró que apoyará al Ejecutivo. "Yo no estoy aquí para ser popular, estoy aquí para apoyar a un Presidente decidido a hacer lo correcto, sea que sea la decisión que tome el presidente, decisiones que permitan activar la economía, no puede ser la decisión de lo que se considera difícil", citó.

La semana pasada, Sonnenholzner dijo que espera que la ciudadanía entienda las próximas medidas económicas.

Para el analista económico Walter Spurrier, quien también participó de una entrevista radial, consideró que la propuesta será de alza de impuestos: "Todo es posible al 15%".

Dijo que hubiese preferido que el Gobierno busque un recorte más pronunciado en el gasto corriente como el personal, sin contar a maestros, policías ni enfermeros. "El recorte tiene que estar en puestos de escritorio", apuntó.

Con esto concordó el analista Pablo Lucio Paredes, quien afirmó no estar de acuerdo con un incremento al IVA. "No tiene que darse, yo creo que tiene que eliminarse los subsidios a los combustibles porque es un subsidio muy malo, hay contrabando, hay corrupción, mil cosas, y hay que eliminarlo", indicó durante una entrevista en Radio Exa.

Paredes ejemplificó esta supresión con la gasolina extra, mientras que para Spurrier la alternativa es subir el diésel al transporte de automóviles y de carga y no al urbano. "Yo pienso que algún momento van a pensar en tocar el subsidio al gas, no puede ser que tengamos 20 años congelado el precio del gas", expresó. (El Universo)