Detalles Publicado el Viernes, 27 Septiembre 2019

Luego de que el vicepresidente de la República anunció que las reformas tributaria y laboral estarían en la Asamblea la próxima semana, en el Legislativo ya hay advertencias si se propone un incremento de impuestos.



Fernando Callejas, de CREO, dijo que “de ninguna manera, más impuestos el país no necesita. En una recesión si pones más impuestos, lo único que vas a lograr es liquidar la economía del país”.

A criterio de Esteban Torres, del PSC, “se dice que será un incremento del impuesto al IVA, al Impuesto a la Renta y esa no es la solución. Con mi voto no se aprobará una subida de impuestos”.



Mientras que en el oficialismo piden esperar el documento y analizarlo. Según Franco Romero, del bloque de Acción Democrática, “se que lo más les interesa a esos bloques es el proceso electoral venidero y no el bienestar de los ecuatorianos”.

Daniel Mendoza, de Alianza PAIS, dijo que “la situación económica del Ecuador es compleja y se deben tomar medidas que respondan a esta situación”.



Ante la inminente llegada del paquete de reformas, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, mesa legislativa donde ingresarían las propuestas, confirma conversaciones previas con el régimen de Lenín Moreno.

“Hemos tenido varias conversaciones con el Ministerio de Finanzas, con la Vicepresidencia, para garantizar que si llega a la Comisión, pueda tratarse de la mejor manera”, aseguró.

(Ecuavisa)