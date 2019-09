El Universo de Guayaquil

Miércoles, 25 Septiembre 2019

Unos $ 2.000 millones de nueva deuda colocó ayer el Gobierno en los mercados internacionales. Por la mañana fue el propio ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien anunció la emisión de bonos a 5 y 10 años, “aprovechando que el mercado muestra la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad económica del país”.

Al mediodía el Ministerio dio detalles del monto y las tasas. La nueva deuda es por $ 600 millones que vencen al 2025 con una tasa de 7,85%; el saldo de $ 1.400 millones vence al 2030 con una tasa de 9,50%.

El ministro informó que la transacción fue bien recibida con una demanda que alcanzó 2,4 veces el monto emitido. Los recursos financiarán necesidades programadas para este año en el presupuesto del Estado. Y programas de inversión prioritarios, así como el fortalecimiento de las reservas.

La nueva deuda se obtiene un día después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara que se había llegado a un acuerdo en el nivel técnico con el país sobre la segunda revisión. Sin embargo, también había indicado que solo se enviaría este reporte al directorio del organismo cuando el Gobierno enviara las reformas estructurales a la Asamblea (reformas laboral, tributaria y monetaria).

Cuando Ecuador firmó el Acuerdo con el FMI, los personeros del multilateral indicaron que siguiendo el programa ya no sería necesario para el país volver a acudir a los mercados internacionales. Pero según Mauricio Pozo, exministro de Economía, ha habido dos factores por los que no se ha logrado ese objetivo: no se han hecho las monetizaciones previstas en el presupuesto (concesiones CNT o campos petroleros, refinerías) y no se ha logrado bajar el gasto como se pensaba.

Para Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, no es sorpresa la necesidad de mayor financiamiento debido a que el gasto no ha caído, no se concretaron concesiones ni se han ajustado combustibles. Sobre las tasas a las que se deberán pagar los bonos, cree que son las correspondientes al riesgo país. Estos días ese indicador ha estado sobre los 600 puntos. (El Universo)