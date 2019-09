1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Septiembre 2019

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador adjudicó a la compañía Glencore LTD., la importación 2'750.000 barriles + 4% de Diésel Oil. Las propuestas fueron recibidas y evaluadas el miércoles 18 de septiembre de 2019.

La compañía ganadora ofertó un Diferencial de + 4,15 USD/BL (más cuatro dólares de los Estados Unidos de América con quince centavos por barril).

De las 44 empresas estatales y compañías privadas invitadas al concurso internacional, se recibieron 12 ofertas de las compañías: B.B. Energy (ASIA) PTE. LTD., Glencore LTD., Novum Energy Trading Corp., Oman Trading International LTD. (OTI), Phillips 66 Company, Trafigura PTE. LTD., Vitol INC.

La comisión de apertura de ofertas de este concurso estuvo presidida por el Gerente de Comercio Internacional, representantes de las áreas Comercial, Jurídica y de la Jefatura de Prevención y Lavado de Activos de la Empresa. Además, el representante de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) y de las empresas oferentes.

Esta importación suplirá la demanda del país aproximadamente hasta marzo de 2020. Así, el volumen ofertado de este derivado llegará en 11 cargamentos de 250.000 barriles + 4% cada uno; el primero arribará entre el 5 y el 7 de octubre de 2019.

El marcador para este producto es: Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) Prompt Pipeline de la Costa del Golfo de Estados Unidos, publicado por el informativo Platts.