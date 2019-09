Expreso de Guayaquil

Martes, 24 Septiembre 2019

Los números no son favorables. Ocho de las 21 empresas públicas que administra el Gobierno del presidente Lenín Moreno presentan cifras negativas. Sus gastos superan ampliamente a los ingresos y, para compensar los problemas, es necesaria la mano del Ministerio de Economía y Finanzas. El mayor inconveniente es que no se avizora una solución cercana.

Las deficitarias, en la mayoría de casos, cumplen un rol social y por eso no generan ganancias para el Estado. Sin embargo, se cuestiona su existencia porque, a más de no dar frutos, representan una carga económica considerable. “Un muerto que nadie quiere comprar”, en palabras de excolaboradores de Moreno.

Entre enero y julio de este año, según información a la que accedió Expreso, el monto de pérdidas de siete de las ocho empresas públicas llegó a 65,5 millones de dólares.

La cifra no contempla las pérdidas de más de 1.724 millones de dólares que reporta la petrolera estatal Petroamazonas, según la información de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Ese valor responde a que Petroamazonas no puede facturar por sus servicios. Es decir, el pago por su trabajo no es contabilizado. Un problema que impide tener reportes claros de la estatal.

En realidad, Petroamazonas generaría ganancias, pero el desorden administrativo creado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa impide que se tenga un monto real de lo gastado y lo generado por la petrolera.

Aun sin el error financiero con el que debe lidiar día a día la administración de Petroamazonas, las otras siete entidades públicas tienen pérdidas millonarias. Tame, la aerolínea estatal, tiene un déficit -solo entre enero y julio de este año- de 37,7 millones de dólares. Sus ingresos fueron de 61,2 millones de dólares, pero sus gastos se acercaron a los 100 millones de dólares.

Exfuncionarios del Gobierno de Moreno hablaron de liquidar esa línea aérea porque no generaba ingresos y era “invendible”. La semana pasada, incluso, se hablaron de alternativas para cubrir el vacío en el mercado que dejaría la estatal.

Que las líneas privadas que vuelan a Quito, Galápagos y Guayaquil (tres destinos cotizados) también asuman parte de los destinos poco comerciales (en la Amazonía) es una de las opciones que se plantearán a los operadores.

Lo cierto es que la Tame, que pertenece a todos los ecuatorianos, no es la única que genera pérdidas. Medios Públicos -que desde la administración del expresidente Rafael Correa sirve para propagar el mensaje gubernamental y difundir los logros del Ejecutivo- tiene un saldo negativo de más de dos millones de dólares, entre enero y julio de este año. (ver cuadro)

El dato, sin embargo, significa un avance. En 2018, el conjunto de medios de comunicación perdió 6,2 millones de dólares. Tal como publicó Expreso la semana pasada, Medios Públicos tiene más de 880 empleados.

Este Diario revisó la situación financiera de los 21 entes públicas y determinó que en la lista de perdedoras también está Ecuador Estratégico, la Unidad de Almacenamiento, la Cementera en liquidación, Fabrec y los Correos del Ecuador.

La situación de los entes públicos

Positivas

Astinave, Centros de Alto Rendimiento, Yachay, Casa para Todos, Santa Bárbara, Petroecuador, CNEL, Celec, CNT, Enami, la Empresa Pública del Agua, Ferrocarriles del Ecuador y Flopec tienen datos positivos.

Finanzas

Para las empresas públicas que no tienen un resultado positivo en sus balances es necesaria la intervención del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas asigna recursos para sostener a las entidades que tienen un fin social.

Liquidación

De las empresas públicas que aún reportan sus resultados, la Cementera Nacional es la única que está en proceso de liquidación. Tiene menos de 24 empleados y trabaja en su eliminación desde el año pasado. (Expreso)