Detalles Publicado el Lunes, 23 Septiembre 2019

Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), explicó que en las reformas del Código Integral Penal (COIP), efectuadas en 2014, se incluyó la pena de cárcel a los productores que no cumplan con los precios de sustentación de banano, arroz y maíz. Ahora, con el nuevo paquete de reformas aprobadas por la Asamblea, a través del artículo 71, se amplía esas penas a productos como leche y suero de leche, y se deja abierta la posibilidad de que cualquier funcionario de gobierno decida incluir, de manera discrecional, a más productos.

“Si los precios de sustentación no han funcionado 5 años, absurdo que se quiera ampliar la medida. No podemos anclar importantísimas cadenas de valor a precios políticos, que no guardan relación con las realidades del mercado nacional e internacional”, dijo.

Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria del Ecuador, comentó que sector productivo nacional rechaza las reformas de la Asamblea, y especialmente el accionar de Ximena Peña, quien dirige la Comisión que tramitó las modificaciones, y que además es jefa del bloque de Alianza País.

“Hacemos un llamado al presidente y al vicepresidente para que se vete el artículo 71. Se debe trabajar en mejorar la competitividad y productividad, no en criminalizar y penalizar actividades económicas lícitas”, aseveró

Por su parte, Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, recalcó que Los precios de sustentación son imposiciones políticas sin ningún sustento. “Son subsidios cruzados que encarecen toda la cadena productiva, y afectan la competitividad, la productividad, el empleo y las exportaciones”, apuntó.

Los productos más caros de la región

Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, explicó que no se ha avanzado en la agenda integral de competitividad y productividad. “El problema de fondo del sector agrícola y agroindustrial del país es que nuestros productos son entre 50% y 80% más costosos que en los países vecinos”.

Con esto concordó Acosta, y añadió que las últimas decisiones del gobierno, como la prohibición de la comercialización del suero de leche líquido, demuestran y transparentan que las autoridades han fracasado en una agenda competitiva y de reducción de costos, pero se han embarcado en decisiones políticas que no generan ningún resultado positivo para la economía.

Según Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores (fedexpor), los precios mínimos de sustentación son unos de los mayores impedimentos para exportar más y a más mercados. Además, hizo una advertencia a la Asamblea porque se estarían tramitando otras leyes para poner precios políticos a otros productos como la palma.

“Eso sería otro error que afectaría a toda la cadena productiva. En lugar de hacer que exportemos más y seamos más productivos, se terminará afectando aún más a sectores que ya tienen pérdidas”, concluyó. (La Hora)