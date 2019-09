1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 23 Septiembre 2019

Cuando Amelia Cifuentes inició su posgrado en pediatría hace tres años no imaginó todas las dificultades por las que atravesaría, pues además de los altos costos de sus estudios, que sobrepasan los 20 mil dólares y por lo que está endeudada, asegura que debe cumplir largas jornadas de trabajo sin ningún tipo de incentivo económico, ni un seguro que la respalde.

Su caso no es aislado, pues esta sería la situación de alrededor de 2.400 posgradistas autofinanciados a escala nacional, según datos oficiales.



La norma técnica viola derechos celebrados en la Constitución y pone en riesgo falta de reconocimiento. Los médicos posgradistas sostienen el sistema de salud del país porque cumplen el 70 % de las tareas en las diversas casas de salud en las laboran, por lo que piden soluciones al Estado, el cual no ha atendido sus requerimientos desde hace un año.



Ernesto Carrasco , presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señala que existen varias salidas para esta problemática, pero que la indiferencia del Gobierno se debe a un tema económico.



Tampoco en el Legislativo se ha definido una fecha para aprobar el proyecto de Código Orgánico de la Salud, en el que constan algunos artículos a favor de los médicos posgradistas.



Ecuavisa envió una solicitud de entrevista al ministerio de Salud para abordar el tema, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta, mientras tanto los médicos posgradistas ya anuncian nuevas movilizaciones en todo el país. (Ecuavisa)