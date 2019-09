1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Septiembre 2019

En los últimos tres años, Ecuador pasó de ser un país que solo receptaba dinero de los migrantes a ser emisor de remesas para el extranjero. Colombia es uno de los principales destinos de esos recursos.

A un local de remesas ubicado en Tumbaco, en el nororiente de Quito, llegan a diario extranjeros para enviar dinero a sus familias. Su propietaria asegura que la mayoría son ciudadanos venezolanos. “Prácticamente, los venezolanos trabajan para enviar dinero a sus familia, cerca de 12 a 15 personas. El cambio se maneja en Cúcuta”, dijo María Eugenia Socas.



Ester Pérez indica que la cantidad que envía a su mamá , quien vive en Barquisimento, Venezuela, depende de cómo le vaya durante la semana. “Les mando semanal de 20 a 30 dólares”.

Cifra que alcanzó dinamismo en 2018, cuando llegó a los 453 millónes de dólares, mientras que solo en lo que va del 2019, las remesas salientes ya superan los 337 millónes de dólares, siendo Colombia y Perú los principales países receptores.



Victor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha afirma que, contrario a lo que se piensa por el alto flujo de migración de venezolanos, ese país apenas ocupa el décimo tercer puesto de receptores de divisas enviadas desde Ecuador. “En lo que va del año se ha enviado alrededor de no más de unos 45 millones de dólares frente a la cantidad total que no va más allá de unos 800 a 1000 millones en el año, porque el trabajo de los venezolanos en precario. Al primer país que se envía es a Colombia. El primer trimestre se envió dos millones de dólares y la proyección a la fecha es casi 4 millones de dólares”.



Albán agrega que se requiere un mejor control de la salida de divisas para que no se perjudique a la economía del país. “Hay dos maneras de salir a través de tranferencias que se pueden registrar, pero hay personas que hacen cadenas para evitar el impuesto de pagos de salida del dividas”.



Considera que al menos 40 millones de dólares podrían salir de forma ilícita de Ecuador cada año al extranjero. (Ecuavisa)