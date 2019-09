1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 20 Septiembre 2019

Ecuador no puede destrabar las restricciones que le ha puesto China al camarón de 5 empresas, incluidas las tres primeras exportadoras, desde ya hace dos semanas.

Según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), Autoridades de la Aduana China recibieron, de parte de la delegación ecuatoriana, “la argumentación técnica sobre los controles nacionales para cumplir con el certificado sanitario requerido por ese destino de exportación y el cual se mantendrá vigente”.

Ecuador ha dicho que esas medidas constituyen una barrera al comercio, por lo tanto, están en desacuerdo con las normativas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La posibilidad de iniciar consultas a la OMC es una decisión que no ha sido planteada todavía por Ecuador. China compra casi el 50 % de la oferta exportable ecuatoriana del crustáceo.

La comisión que se reunió el lunes 16 de septiembre con autoridades chinas logró que los contenedores de camarón, de las empresas suspendidas y que se encuentran en tránsito, lleguen a Puerto. “A su arribo a China, la Aduana de ese país realizará pruebas aleatorias, con el propósito de detectar la presencia de enfermedades en el producto importado como el virus de la “mancha blanca” (WSSV), necrosis infecciosa hipodérmica y hematopoyética (IHHNV) entre otras; indistintamente de que en territorio chino se registre algunas de ellas”.

“Reiteraron que aquellas empresas que se les encuentren las enfermedades se les aplicará la sanción, es decir la suspensión temporal y devolución del producto y que queda a riesgo del exportador enviar su producto”, indicó José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.

En el caso de una exportadora ecuatoriana que fue notificada por la supuesta presencia de “cabeza amarilla”, Ecuador aclaró que esa enfermedad no existe en el país y se indicó que, de la verificación realizada en laboratorio cuando regresó el contenedor, no se evidenció la presencia de la misma, por lo tanto, se solicitó el levantamiento de la restricción. La contraparte china accedió a dicha solicitud y ya no consta en el listado de empresas sancionadas a la fecha.

De enero–agosto de este año, Ecuador exportó más de 210 mil toneladas de camarón a China, lo que representó $ 1.189 millones, de acuerdo con las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura. (Expreso)