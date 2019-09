Nebot en Democracia TV con Gonzalo Rosero

Si en una economía lacerada como la ecuatoriana se suben los impuestos, las ventas bajarán más de lo que se ha subido el IVA, así lo afirmó el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en entrevista con Gonzalo Rosero en Democracia TV.

"El Estado no debe buscar subir los impuestos sino aumentar las recaudaciones (...) Yo nunca he entendido esta perversidad que acompaña las cartas de intensión del FMI y que decena de veces no ha funcionado", aseveró.

Según el líder del Partido Social Cristiano, hace más de 50 años, la gente era más sabia. "Antes no se podía aprobar un presupuesto del Estado, sin poner como base la recaudación real del año anterior".

Esto eliminaba el problema del déficit, mencionó el exalcalde.

Nebot reitera que hay que buscar el crecimiento y este traerá empleo y el movimiento de la economía.

Menciona que los gobiernos "irresponsables" piensan en lo que han dilapidado cuando tienen que tapar el hueco. "Y lo tapan con Banco Central, IESS, pueblos, utilidades, ect".

Apunta que si el Gobierno quiere empeorar la situación debe aumentar impuestos y gastar más. 'Por Dios, siempre lo digo, no es subiendo impuestos como se recauda más'

"El Estado debe hacer lo eficiente. No se trata de privatizar y vender las empresas del sector público. Eso es despojar al pueblo de sus activos. Se deben poner la administración de estas instituciones en manos de gente proba", dijo.

Renegociar la deuda

Asimismo, insistió en que se debe renegociar la deuda, ya que esta no puede ser atendida en los montos y tiempos pautados.

"Si los acreedores quieren cobrar a un Estado que quiere pagar, tienen que bajar los intereses", acotó.

¡No te pierdas la entrevista completa (en el vídeo a continuación), donde el líder del PSC revela más soluciones para mejorar la economía del país y mucho más!