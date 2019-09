El Universo de Guayaquil

Domingo, 15 Septiembre 2019

La arena del lecho del río sepulta de a poco una escuela y las plantas bajas de las casas en el sector de Santa Marianita del cantón Salitre, en Guayas. Una tubería conectada a una draga atraviesa el lugar y esparce la tierra. Es el efecto del relleno hidráulico. “Tengo que dejar a pique (la planta baja de la casa) para que quede mejor. Tenemos ya más de ocho años aquí. Todo ha subido más de dos metros”, dice Marcos López resignado.

Es una de las realidades de este cantón que tiene el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo del país, según un estudio realizado por los investigadores Juan José Illingworth y Felipe Campaña. El top diez de los peores puntuados lo completan siete cantones de Manabí, uno de Los Ríos y otro de Cotopaxi.

El Informe sobre Desarrollo Humano del Ecuador analiza las condiciones sociales y económicas de los 221 cantones. La investigación toma en cuenta el ingreso anual que tendría cada poblador de un cantón si se dividiera en partes iguales lo que genera esa jurisdicción territorial, el acceso a la educación y la esperanza de vida.

El cálculo se hizo con un cruce de cifras oficiales del INEC, Banco Central del Ecuador (BCE), el Ministerio de Educación y la Senescyt.

Con más de 60.000 personas, Salitre es el más poblado de los que están en los últimos 50 puestos, lo que implica que las condiciones afectan a más habitantes, explica Illingworth.

El rendimiento económico fue la categoría en la que tuvo el puntaje más bajo. Según lo que generó el cantón en 2016, año al que corresponden las cifras del estudio, a cada habitante de Salitre le correspondería $ 947 al año ($ 79 al mes), es el ingreso per cápita más bajo del país.

Para el PIB local se tomó el cálculo del Valor Agregado Bruto Cantonal que publica el BCE, más otros componentes que tienen que ver con los impuestos, explican los autores.

Marcos gana un poco más, pero tuvo que migrar a Chongón, en Guayaquil, para laborar en camaroneras y se ayuda con tres hectáreas de sembríos. “El problema de este cantón es que estamos en la parte baja”, dice. “Y nunca podemos seguir, sino que vamos para abajo. En este invierno se ahogaron los arroces”, agrega otra moradora.

Pero en el verano lidian con la sequía. “Los potreros están secos”, dice el ganadero Sixto Bajaña. Es la paradoja en Salitre. “Así es el clima”, atina a decir mientras hace fila por los permisos para trasladar el ganado. La práctica consiste en llevar las vacas de enero a mayo a las tierras más altas, que alquilan para evitar que los animales se ahoguen. Luego los retornan o queda el sacrificio, para extraer carne y cuero.

Henry Magallanes, director de planificación del Municipio de Salitre, indica que el retraso en parte viene de la reforma agraria de la década del setenta que redistribuyó pequeñas propiedades de 2 a 3 hectáreas a las familias, lo que no les permite ni siquiera subsistir.

“A ello se suma la topografía de Salitre, que está en la zona inundable. Los riesgos para los capitalistas eran altos, por lo que no querían estas tierras. Así fueron parte de la repartición de la reforma agraria de la década del setenta”, asegura Magallanes.

Una de las propuestas del actual alcalde, Julio Alfaro, es la creación de un instituto técnico de educación superior con carreras específicas para que los pobladores puedan emprender proyectos de agroturismo o el uso del cuero, que hoy se vende sin valor agregado a los productores de zapatos de la provincia del Azuay.

La agricultura está diversificada con 15 tipos de sembríos, dice Magallanes. “Pero todo en pequeña escala, y eso hace que la gente deba migrar en busca de mejores condiciones”.

El presupuesto municipal asciende a $ 10 millones, de los cuales el 63% corresponde a la asignación del Gobierno Central. “Más de la mitad se va en pagar la nómina. La deuda que tiene el Municipio representa el 45% del presupuesto de este año”, explica Magallanes.

El cantón tiene un mejor puntaje en el Índice de Educación ocupando el puesto 208 de 221. La falta de infraestructura en los recintos también provoca la migración hacia la zona urbana.

Ana Carpio dejó hace tres años el sitio rural Guachapelí para instalarse en la cooperativa Buenos Aires en Salitre y estar más cerca de la escuela donde está matriculada su hija. “Donde me dejaba el carro tenía que caminar cinco minutos y ese montecito mojado me le mojaba las medias a mi hija; para no pasar por eso y no levantarla bien oscuro, me vine donde mi hermana”, cuenta la mujer de 45 años.

Ellas viven en medio de aguas estancadas. El relleno no llega al sector y la casa es de cemento con piso de tierra porque el fuego consumió la de caña en noviembre pasado. “Tras el incendio nos prometieron casas, pero las dejaron a medias”, como el hospital que no se termina de construir desde hace tres años. (El Universo)