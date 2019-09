1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 11 Septiembre 2019

El informe borrador del examen que Contraloría realizó al sistema de becas del programa Universidades de Excelencia arrojó incumplimientos por parte de becarios y de servidores del sistema de becas, en el período comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2018.

Este miércoles 11 de septiembre del 2019 se dio lectura al borrador, tras el cual quedan cinco días para que las partes puedan presentar descargos para el documento final.

Entre los hallazgos provisionales consta que no se cumplieron recomendaciones ni se dio seguimiento a la oportuna liquidación financiera de las becas, como consta en la normativa legal vigente, ocasionando que las deficiencias persistan.

42 becas se concedieron sin evidencia de los formularios de seguimiento ocupacional y sin efectuar la compensación, establecida en el contrato de financiamiento de la beca, que debía efectuarse al finalizar el período académico, según el informe.

Esto ocasionó que la inversión de USD 7,9 millones por estudios superiores de becarios del Programa Universidades de Excelencia no beneficie al Estado ecuatoriano y no contribuya al cambio de la matriz productiva del país.

Tampoco se reportaron solicitudes de terminación unilateral por parte de becarios y estos no realizaron el período de compensación de su beca en territorio nacional, en los términos y plazos establecidos, ocasionando que el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH )no recupere los valores entregados por USD 145 022,97 y USD 63 779,42 más intereses, generados desde la notificación del incumplimiento.

Uno de los becarios, al presentar la solicitud de ampliación de tiempo de estudios de cuatro a seis años, no justificó documentadamente dicha extensión ni culminó sus estudios en los plazos establecidos en el contrato de financiamiento, ocasionando que no se cumpla con el objeto y obligaciones del contrato y que no se salvaguarden recursos por USD 54 955,39, detalla el informe.

Contraloría halló un perjuicio al Instituto de Fomento al Talento Humano por USD 382 766,15, invertidos en estudiantes que no cumplieron el puntaje necesario para entrar a la universidad a la que postularon en diversos programas, luego del nivel propedeútico.

En el informe consta que uno de los becarios presentó una factura y un contrato de seguros que no fueron autentificados por su emisor y no se iniciaron acciones administrativas y legales para que el Instituto de Fomento al Talento Humano recupere USD 92 314.

Los procesos de liquidación financiera de las becas –detalla el borrador del informe- no se realizaron en los plazos establecidos. Por eso no se determinaron los valores que el IFTH debía recuperar. Tampoco existió control, supervisión y seguimiento de liquidación de becas. Además, los becarios incumplieron las disposiciones establecidas por la institución a fin de liquidar los valores pendientes, ocasionando que no se recupere USD 17 511,57.

27 becarios no cuentan con el reconocimiento del título obtenido ni se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), a pesar de contar con el documento en sus expedientes. Tampoco se logró verificar si 12 becarios cumplieron con el objeto de la beca y efectuaron la liquidación financiera, por lo que no se justificó la inversión de USD 2 498 854,49.

La falta de atención oportuna a los requerimientos de los becarios ocasionó que los trámites queden paralizados y que la falta de resoluciones y notificaciones no les permita buscar otras alternativas para solventar sus necesidades.

El limitado acceso a los sistemas institucionales no permitió a auditoría verificar la administración de las becas. Los CUR (comprobantes de pago) no fueron presentados para análisis. Y se encontraron expedientes de becarios del Programa Universidades de Excelencia con documentación incompleta. (El Comercio)