Detalles Publicado el Miércoles, 11 Septiembre 2019

Con corte a agosto de 2019, el gasto registrado en inversión pública es el más bajo en los últimos nueve años. Así, en 2010 lo desembolsado en obra pública e infraestructura llegó a los 3.806 millones de dólares, mientras que este año alcanzó los 3.158 millones.

El pico más alto de gasto en este concepto fue de 6.724 millones en 2014, seguido por 6.091 millones en 2015. Sin embargo, desde 2016, coincidiendo con la crisis derivada de la caída del precio del petróleo, se ha venido reduciendo, de manera significativa, la inversión pública.

Solo comparando agosto 2018 y 2019, la caída es de 575 millones, lo que equivale a un 15,4%. La reducción promedio, durante los últimos cuatro años, es del 10,62%, con énfasis en 2018, cuando el gasto en obra pública se redujo en más de 1.200 millones.

La restricción es mucho más severa si se compara con lo presupuestado. Por ejemplo, para este año, en la Pro forma, hasta agosto se incluyó más de 7.400 millones para inversión pública, pero se ha gastado solo el 43% de ese monto. Esto quiere decir que un gran porcentaje de las obras planificadas siguen represadas y/o paralizadas.

¿Se puede reducir más?

Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, comentó que el Gobierno ha llegado al límite de reducción del gasto en inversión pública, por lo que se necesitarán reformas y medidas estructurales para cumplir con la meta de déficit fiscal hasta fin de 2019.

Recalcó que la reducción, este año, es mucho mayor que el 15,4%, debido a que hay que tomar en cuenta las transferencias a los gobiernos locales, con lo que la caída de lo destinado a obra pública totaliza un 30%, en comparación a 2018.

“La reducción en la inversión pública es insostenible. El gasto corriente no disminuye, por lo que se tendrá que aumentar ingresos vía impuestos y reducción de subsidios. Pero esto es políticamente inviable de cara a la ciudadanía, porque no se puede seguir dando más plata al Estado si no hay verdadera austeridad”, comentó.

Por su parte, Richard Martínez, ministro de Economía, explicó que a pesar de las críticas que señalan que no se ha hecho casi nada, se está controlando el déficit fiscal, pero sin llegar a medidas de shock que resientan aún al alicaído crecimiento económico.

En el caso de la baja de la inversión pública, el funcionario hizo un llamado para que el sector privado tome la batuta y no se quede esperando las condiciones ideales, porque esas no existen. (La Hora)