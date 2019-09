La Hora de Quito

Miércoles, 04 Septiembre 2019

Las últimas reuniones de la ministra de Turismo, Rosi Prado, con representantes de plataformas de Internet en las que se oferta alojamiento temporal están fijadas hasta esta semana. Ese es el plazo que se ha establecido para que el Reglamento, que regirá a todos los establecimientos turísticos, se modifique y se publique en el Registro Oficial. Al momento, la norma que se emitió a través del Acuerdo Ministerial 2019 039, se encuentra en pausa.

Desde julio que se firmó el documento, empezó un debate sobre los nuevos lineamientos, así como la preocupación en los usuarios que son parte de comunidades internacionales como Airbnb. En diálogo con La Hora, Prado habló sobre el Reglamento que consideró indispensable para que Ecuador sea un destino seguro. (PCV)

¿Qué propuestas acogerán de los usuarios?

Fue muy importante que ellos pidan la cita porque no les tomamos en cuenta para las conversaciones. Este proyecto de Reglamento estaba en el Ministerio de Turismo desde hace más de cinco años. Solo faltan los detalles, porque todos estamos de acuerdo en que tienen que registrarse, analizaremos si, por ejemplo, el ‘sticker’ va ir adentro o afuera del establecimiento y otras normas.

Les preocupa que aumente la tramitología ¿cómo será el proceso?

Apenas salga la norma en el Registro Oficial, vamos a abrir una opción en la página web del Ministerio con un formulario sencillo, donde al poner el número de RUC ya se va a conocer toda la información de quién está tratando de inscribirse. Eso va a ser de lo más sencillo, las inspecciones inclusive van a ser después, nadie tiene que venir al Ministerio.

¿Las zonas permitidas y las regulaciones territoriales cómo funcionarán?

Ya aprendimos que eso no depende de nosotros sino de los reglamentos internos que tenga cada uno de los edificios. Los condóminos regulan sus actividades. Depende de eso nada más. Nosotros solo damos el Reglamento, no controlamos. Los Municipios son los que tienen que emitir la Licencia Única de Funcionamiento. El Ministerio solo les registra.

¿Cuántos usuarios están en las plataformas y cuál es su impacto?

De los estudios que teníamos desde 2016 nos decían que había como 6.000 inmuebles de uso turístico. A través de las comunidades, ellos piensan que son 10.000. Creo que sabremos la verdad cuando comencemos el registro. No hay ninguna limitación, no queremos evitar que la gente haga negocio.

¿El sector hotelero se ha visto afectado?

Contra las tendencias no se puede luchar y no solo es en hoteles, sino en agencias de viaje, pues ahora se hace todo por Internet. La ocupación de los hoteles a nivel nacional sí ha bajado, pero también es porque no hemos incrementado el número de turistas que visitan Ecuador. Si mejoramos el número de visitantes, va a haber para todos.

¿Hay una meta de incremento?

En este momento estamos en 1,4 millones de turistas extranjeros al año. De enero a julio estamos con un crecimiento del 7,6% y la media en Latinoamérica es del 4%. Tenemos 18 líneas aéreas y vamos a tener dos más que van a llegar hasta fin de año. Con esas condiciones podemos seguir subiendo.

Fuente: La Hora