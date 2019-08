1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Agosto 2019

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó la importación de 2’250.000 barriles de Nafta de Alto Octano RON 93. Las propuestas fueron recibidas y evaluadas el miércoles 21 de agosto de 2019.

Una vez cumplido con el proceso de evaluación, se definió como ganadora del concurso a la compañía LUKOIL PAN AMERICAS LLC. que ofertó un Diferencial de +9,15 USD/BL (Más nueve dólares con quince centavos de los Estados Unidos de América por barril).

De las 47 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron quince (15) ofertas válidas de las compañías: BB ENERGY (ASIS) PTE. LTD., GLENCORE LTD., GUNVOR S.A., LUKOIL PAN AMERICAS LLC., TRAFIGURA PTE. LTD. y VITOL INC.

De acuerdo a los Términos y Condiciones del concurso, el volumen ofertado deberá llegar al país en nueve (9) cargamentos de 250.000 (+4%) barriles cada uno, la primera importación arribará al país entre el 7 y 9 de septiembre de 2019.

A la apertura de ofertas asistieron autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, de la Jefatura de Control y Lavado de Activos de EP PETROECUADOR, representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC) y de las compañías oferentes.

Cabe indicar que la Nafta de Alto Octano RON 93 es usada para la mezcla en la preparación de gasolinas, por lo que con esta importación se suplirá el requerimiento de este Derivado hasta aproximadamente febrero de 2020. El marcador es Platts Unleaded 87 Prompt Pipeline de la Costa del Golfo de los Estado Unidos de América.