1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Agosto 2019

El analista económico, Mauricio Pozo, ve positivo la incorporación de la tecnología para facilitar la transacciones económicas.

Explicó la diferencia entre el "Dinero Electrónico" propuesto por el Gobierno de Rafael Correa, y la "Billetera Electrónica" del presidente Lenín Moreno. En la primera, el Estado sacó una norma donde el Banco Central podía emitir el dinero electrónico. "El BCE no puede emitir ningún tipo de dinero ya que nosotros estamos dolarizados".

En este primer caso, había riesgo de que se creara dinero ficticio y se comenzara a pagar cosas como: sueldos, bienes y servicios, ect.

Ahora, se da el paso a que el sector privado, sean quienes promuevan el uso de la tecnología a través de cualquier dispositivo.

"Es un instrumento más de uso electrónico para hacer transacciones sobre bases reales (dinero que tiene en sus cuentas)", dijo.

Argentina y el FMI

Pozo diferenció la situación de Argentina con la de Ecuador, ya que no se tiene las presiones cambiarias que tienen los argentinos.

Asimismo, apuntó que el FMI no fue el causante del problema en Argentina, sino el mal manejo económico.

"Ellos van con la búsqueda de una solución, pero lamentablemente el programa que aplicaron era un programa incompleto y tibio, lo que los llevó al FMI a pedir plata y eso desequilibró los precios y la inflación subió", dijo.

Pozo señala que Argentina, dejó una enseñanza que las decisiones económicas no se pueden demorar y tiene que ser en la magnitudes correctas. "Si yo me cuido en lo político y no tomo las decisiones correcta, se me rebota la situación políticamente".