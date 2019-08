1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Agosto 2019

Recuperar la autonomía y que los recursos del impuesto al valor agregado (IVA) se queden en los municipios y no vayan al gobierno central es la propuesta que los alcaldes desean que impulse el nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado.

El tema ya se comentaba con preocupación el pasado viernes, antes de que se diera la elección del titular del gremio en la asamblea general en Salinas. Por eso el anuncio que dio Delgado después de su proclamación generó aplausos al expresar que ya han propuesto al Gobierno una alternativa.

“La devolución del IVA es uno de los principales problemas. Hemos visto ya una alternativa de que finalmente devolvamos el IVA a todos los municipios, pero se cambie la ley para que permita no tener problemas constantes e incluso un chantaje, a ti te devuelvo y a ti no te devuelvo (...)”, comentó en una entrevista.

Byron Cadena, alcalde de Riobamba, dijo que la devolución del IVA genera un proceso burocrático. “La gran mayoría de alcaldes (piden) que (...) el componente del IVA se quede en los municipios, de tal forma que estos recursos puedan ser utilizados de forma inmediata por quienes somos los actores del territorio”, comentó.

Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, expresó que hay gobiernos locales, como el suyo, que están en la capacidad de administrar bien sus bienes. “Los recursos del IVA no deben estar en manos del Gobierno, para luego estar suplicando que nos devuelvan por medio de los proyectos del Banco de Desarrollo”, indicó.

Romel Sarmiento, alcalde de Azogues, insistió en que la nueva directiva de la AME debe trabajar en defensa de la autonomía municipal. “Imagínese que ahora para la devolución del IVA tenemos que presentar proyectos; si no justificamos los proyectos, no nos dan nuestra plata, eso no puede ser”, dijo. (El Universo)