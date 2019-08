1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 15 Agosto 2019

Pese a los más de 2,300 millones de dólares gastados en su repotenciación, en el Gobierno de Rafael Correa, la Refinería de Esmeraldas será concesionada.



La mañana de este 15 de agosto, en una rueda de prensa en la capital de la provincia verde, el consejero de la Presidencia, Santiago Cuesta, señaló que se iniciará un concurso para inversionistas extranjeros que estén interesados en esta refinería. Además, aclaró que no habrá privatización y que la refinería no va a ser liquidada. "Lo único que se va a consecionar es el proceso de refinación, sin que exista un solo despido".



La concesión será para toda el área de refinación y no se descarta cerrar la planta por efectos de los altos niveles de polución. Sin embargo, no habrá despidos porque los trabajadores están respaldados por contrato colectivo. "La planta de refinación de Refinería Esmeraldas debe cerrarse por razones de contaminación, se concesionará una nueva menos contaminante bajo la Norma Euro 5, incomparable con la que tenemos", aseguró Cuesta.



Durante el Gobierno anterior se repotenció a la Refinería de Esmeraldas que fue construida hace 42 años. Auditores internacionales contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) detectaron que en ese proceso el 99 % de contratos fueron bajo régimen especial, es decir, a dedo y solo el 1% de contratos bajo licitación o concurso.



El monto inicial para su rehabilitación fue presupuestado por 755 millones de dólares, pero le terminó costando al país 2,323 millones.

Por otro lado, se construirá una nueva refinería en Esmeraldas para la que el Gobierno necesita una inversión extranjera de 6 mil millones de dólares. También se anunció que el puerto marítimo de Esmeraldas será concesionado, mediante una licitación internacional.



El 50 % de los ingresos será para Esmeraldas y el otro 50 % pasará al Estado por cinco años. Luego de ese tiempo, los ingresos serán en su totalidad para la provincia. (Ecuavisa)