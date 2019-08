Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Jueves, 15 Agosto 2019

Todo listo para el arranque de la billetera móvil. Tras casi un año y medio de vigencia de la Ley de Reactivación Económica, en la que se estableció el fin del proyecto de dinero electrónico en manos del Banco Central del Ecuador (BCE) y el traspaso a la banca privada, el nuevo sistema tiene todo listo para operar.

Finalmente, el Gobierno definió las tarifas y el reglamento para el funcionamiento del sistema de billetera móvil, cuyo nombre comercial, según ha manifestado la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), será Bimo y Bico para las cooperativas.

“Desde el punto de vista regulatorio ya están listas las regulaciones. Ahora habría que preguntarle a la Asociación de Bancos. Ellos nos dijeron que tenían prácticamente listo el sistema. Ahora tienen la palabra de cuándo pueden entrar en Bimo”, dijo López.

No obstante, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, aseguró ayer que todavía no tenían en sus manos la resolución y mientras eso no ocurra no podrán emitir comentarios sobre tarifas.

“No existe ninguna resolución publicada o que nos hayan entregado de la Junta (...) Hasta que no tengamos la resolución no vamos a poder pronunciarnos sobre las tarifas y el procedimiento que se va a seguir y demás, porque lastimosamente en otras ocasiones nos ha pasado que ya se había anunciado que estaba listo el tarifario, la normativa y todavía no sale”, dijo Prado.

En caso de que la resolución esté lista, a la banca privada le tomaría un mes poner a funcionar el sistema Bimo que trabajará con Banred, la red de cajeros automáticos del sistema financiero.

Uno de los temas pendientes tenía que ver con los costos de las transacciones. Ayer, Marcos López, delegado del presidente ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, indica que ya están listas las tarifas.

La transferencia costará $ 0,09 a la persona que envía dinero. Mientras que descargar ese dinero, a través de un cajero o en ventanilla de un banco, costará $ 0,45.

“La billetera móvil está creada a efectos de bajar la utilización del efectivo. Por lo tanto, si queremos disminuir la utilización del efectivo va a ser caro que se pueda retirar el efectivo directamente”, añadió López.

Además, el funcionario sostuvo que habrá límites en las transacciones de acuerdo a la reglamentación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para evitar lavado de dinero.

Otras características

Cuenta

Los usuarios deberán contar con datos de Internet móvil para el uso de la plataforma. No hará falta tener una cuenta de ahorros en un banco. El objetivo es llegar a personas que no usen actualmente el sistema bancario.

Tiendas

La segunda fase del proyecto de billetera móvil consistirá en incorporar a tiendas y locales comerciales para que las personas puedan adquirir directamente productos o servicios a través del sistema. No hay una fecha específica.

Bancarización

La ‘Encuesta de Oferta y Demanda de Servicios Financieros 2017’, del Banco Central del Ecuador (BCE), indica que el 51,9 % de los ecuatorianos utiliza algún punto de atención financiera, como agencias, ventanillas, cajeros, etc.

