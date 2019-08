1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 14 Agosto 2019

Un nuevo fracaso en el tema de fiscalización. No se lograron los votos para censurar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y ya se habla mucho de las ausencias que dejaron a dos votos de lograr la sanción a la exfuncionaria, esto es, 89 de 91 que se requerían.

Varios sectores han puesto la mira en las 21 ausencias que se dieron durante la votación que habrían marcado, posiblemente la censura de Espinosa, y el impedimento de ejercer cargo público por dos años.

De la lista de 21 legisladores que constan como ausentes en la sesión 616 en que se juzgaba a Espinosa, cerca de diez asambleístas son de bancadas que no pertenecen ni al correísmo ni al morenismo, sino a la Bancada de Integración Nacional (BIN), CREO y PSC.

EXPRESO habló con la mayoría de ellos para conocer el por qué no estuvieron en la votación o por qué no mandaron a sus alternos. Los justificativos son varios: enfermedad, reuniones o viaje. Sin embargo, no se pudo obtener una respuesta de los asambleístas Henry Moreno (CREO) y

El dato significa una reducción del 13,9 % si se compara con el mismo periodo del año pasado. Las entidades de la seguridad social adjudicaron contratos por bienes y servicios en un monto cercano a los 248,3 millones de dólares.

¿En qué gasta la entidad? Por medio del Sercop se contratan servicios de limpieza de oficinas, compras de materiales de oficina, Internet, entre otros.

El plan de austeridad que se aplica en el IESS y sus hospitales también se replica en otras funciones del Estado. El gobierno central -Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, secretarías, agencias y servicios- redujo su nivel de compras públicas en 11,2 %. En 2019, de enero a junio, entregó 799,1 millones de dólares. En el primer semestre de 2018, en cambio, se utilizaron 899,5 millones de dólares.

En total, según el Análisis mensual del Servicio de contratación pública, el Estado ha gastado 2.942 millones de dólares en el primer semestre del año. (Expreso)