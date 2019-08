1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 10 Agosto 2019

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la meta de recorte en el gasto para sueldos públicos, el ministro de Economía, Richard Martínez, explicó que el enfoque sigue siendo de austeridad.

En este sentido, aunque el recorte pasó de $500 millones a $260 millones, el funcionario afirmó que entre diciembre de 2018 y junio de este año, “se han cerrado cerca de 16.000 plazas, que en nuestra opinión no eran eficientes”.

Agregó que el proceso continuará, pero aclaró que hay cambios que se deben hacer de manera cuidadosa para preservar servicios como educación y salud. “No se puede hacer un proceso desordenado, que limite el acceso a los servicios para las personas más vulnerables. La reducción de nómina hecha en el año es de cerca del 3,5%. Esperamos llegar hacia final de año con una reducción mucho mayor, pero programada y sustancial”.

Para este semestre, el Gobierno decidió reestructurar la presencia del Estado en todo el país. “Hemos encontrado ineficiencias. Hay instituciones que, por ejemplo, tienen replicada su matriz central en el territorio. Eso hace que se dupliquen funciones de personas que no son médicos, que no son profesores, que no son enfermeras”.

Puso el ejemplo de instituciones del Ministerio de Salud, donde hay más personas ocupadas en el campo jurídico que en la Procuraduría General del Estado.

Análisis

El exministro de Economía, Mauricio Pozo, comentó que la principal razón para que el FMI haya revisado la meta de reducción del gasto público en sueldos es que, lamentablemente, el ajuste no solo es responsabilidad del Gobierno central, sino también de los gobiernos locales.

“El fondo ahora es más flexible, y también valora darle espacio político al Gobierno. La reducción es solo en la meta de este año, pero para el 2021 se mantiene un recorte, en el sector público no financiero, incluido subsidios, del 5% del PIB, o $5.400 millones”.

El riesgo, según el analista, es que las autoridades abran la mano, relajen la austeridad al tener una meta más baja.

Por el lado de los gremios empresariales, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), cuestiona que la austeridad en el gasto de la burocracia es marginal, y en términos netos, entre entradas y salidas de funcionarios, solo ha representado una reducción de un poco más de 3.000 puestos. (La Hora)