Detalles Publicado el Domingo, 04 Agosto 2019

Cobrar una indemnización a Odebrecht tardará años y, en su primera fase, no contemplará la reparación económica a la que estarán obligados los involucrados en los procesos penales por los sobornos.

Por ahora, lo que se busca es compensar el perjuicio por el lado civil. ¿Cómo, cuánto y cuándo? Para el procurador Íñigo Salvador, el proceso es complejo y largo.

A casi un mes de que se reanudaron conversaciones con Odebrecht sobre una indemnización al Estado, ¿cuál es el avance?

Cuando me posesioné, el 31 de julio del año pasado, recibí al menos dos contactos directos de representantes de Odebrecht, con el ofrecimiento de pagar una indemnización. Lo hacían directamente con Contraloría, Fiscalía, Presidencia... y no sé con cuántas otras entidades. Con la creación de la Secretaría Anticorrupción hubo un punto de inflexión, porque comenzamos a concentrar esfuerzos. Así, recibimos a Odebrecht la primera vez el 10 de julio y la segunda, el 24.

¿Cuál es el resultado?

No sé si usted sea aficionado al box, pero fue como el round de tanteo, cuando los boxeadores se miden, ven la distancia... Fue ver y percibir cuán confiable es Odebrecht.

¿Y es confiable?

Es confiable mientras no demuestre lo contrario. Nosotros llegamos claros: estábamos frente a la empresa que tradicionalmente había sido la corruptora.

Definir la indemnización implica sumar sobornos, sobreprecios, reparaciones integrales de los juicios...

El monto de la reparación integral se podrá determinar cuando estén concluidos todos los procesos de Contraloría, Servicios de Rentas (SRI), Superintendencia de Control de Poder de Mercado, puesto que podrían haber conductas anticompetitivas. Hay bastante información para definir un monto justo: Odebrecht no tendrá que pagar ni un centavo más ni uno menos de lo que nos debe.

El tema es a largo plazo.

El 24 de agosto tendremos una referencia parcial. Aún faltan insumos de la Superintendencia de Compañías, entidades contratantes, investigaciones extraoficiales como las de los medios o la Comisión Anticorrupción... Obviamente, va a llevar más tiempos del que pensábamos al inicio.

¿Cuánto tiempo?

Odebrecht quería imponernos dos meses; nosotros dijimos, por lo menos, 90 días prorrogables. Ahora, pienso que no sería antes de fin de año. Hay la mejor predisposición, pero si no se puede, pues no se puede. Si no estamos convencidos de que la cifra es la adecuada, pues, simplemente, no llegaremos a un acuerdo.

Ecuador también le debe a Odebrecht $ 103 millones.

Hay un monto de garantías congeladas que están en manos del Ministerio de Finanzas. Cuando tengamos el monto habrá que hacer una compensación de lo que Odebrecht le debe a Ecuador y lo que Ecuador le debe a Odebrecht. De lo que resulte, de ser necesario, habrá que establecer un programa de pagos. No creo que Odebrecht pueda poner sobre la mesa (todo el dinero) porque sabemos que pasa por momentos apretados. Usted sabe, hay que asegurar lo que se pueda recibir de entrada; si ellos piden pagos escalonados, habrá que ver la posibilidad de que paguen a plazos.

Eso siempre que el monto supere lo que ellos exigen.

Supongo que sí y es claro que el monto será superior al de las coimas, que son solo un componente referencial. Hay (otros rubros y) el daño inmaterial, que es el más grave, porque atenta contra valores. Por culpa de Odebrecht, el común de los ecuatorianos piensa que todas las autoridades y gobernantes somos ladrones.

Odebrecht firmó en 2017 un acuerdo confidencial con la Fiscalía. Antes de suscribirlo, se supo que la constructora pedía que a cambio de su colaboración se la exima (a la persona jurídica y a sus ejecutivos) de los procesos penales. Si fuera así, no serían enjuiciados y, por tanto, tampoco sujetos de pagar una reparación integral al Estado.

El Código Integral Penal establece a la cooperación eficaz como una de las formas de reducir o evitar la sanción penal. Entiendo que eso es lo que ocurre. A cambio de eso, es perfectamente posible que los implicados de Odebrecht reciban sanciones menores o no las reciban. Pero la única que lo sabe es la fiscal (Diana Salazar). Por ese lado, el proceso que estamos llevando con Odebrecht es el resarcimiento de la parte civil de los daños. Luego, la Fiscalía determinará si impone una sanción leve o ninguna.

La reparación derivada de los juicios penales por las coimas es lo más demorado.

Es que los procesos judiciales, y particularmente los penales son demorados. La presunción de inocencia es un derecho constitucional y solo puede desvirtuarse con prueba plena. Eso lleva su tiempo.

La prensa ha publicado que las coimas podrían superar los $ 50 millones.

Es probable que esté en torno a esa cifra o que la información que ha dado Odebrecht estuviera incompleta. Por ello, tenemos la salvedad de dejar abierta la conversación ante cualquier nueva información fidedigna que dé lugar a posibles indemnizaciones adicionales.

¿Se puede cobrar a los funcionarios y exautoridades que recibieron las coimas?

Para eso se necesita una sentencia penal en contra de esas personas. Luego entran todas estas compañías especializadas en identificación y recuperación de activos...

Un proceso de años. Más rápido llegará la justicia en las cortes que el dinero?

Sí. Una cosa es tener una sentencia judicial y otra, ejecutarla; puede tomar años y años. (El Universo)