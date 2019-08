1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 03 Agosto 2019

Su compromiso por impulsar el empoderamiento de más de 200 mujeres llevó a la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) a recibir la noche de este viernes 2 de agosto del 2019 el premio internacional Excepcional Organization of Excellence, otorgado por la organización She Is Foundation.

Con una ola de aplausos, la CCQ agradeció por el galardón que fue entregado por la implementación del proyecto Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE, por sus siglas en inglés).

Durante la gala de entrega, que se desarrolló en el marco de la primera edición latinoamericana del Foro Económico de Mujeres en Cartagena (Colombia), se presentó el objetivo raíz de AWE, cuya implementación se inició en el 2018.

El programa, según explicó Hugo Ojeda, director de la Escuela de Negocios de la CCQ, germinó apuntando al desarrollo de la mujer emprendedora a través de una serie de capacitaciones empresariales bajo dos modalidades: 'e-learning' (formación virtual) y presencial. La idea es que los diálogos formativos fortalezcan a las alumnas para abrirse camino en el campo empresarial.

Al finalizar las captaciones "se les entrega el plan de negocios armado para que lo aplican en sus propios emprendimientos", afirmó Ojeda, citado en un documento oficial de la CCQ.

Desde que AWE abrió sus puertas, más de 200 mujeres han sido beneficiadas con el plan educativo que ha llegado a Quito, Guayaquil, Manta, Puyo, Ibarra, Ambato y Esmeraldas.

Los resultados, señala la CCQ, han sido positivos: la cantidad de sus ingresos aumentó, además de que pudieron generar encadenamientos productos para la exportación.

En cuanto a indicadores, la CCQ registró que el 73% de las participantes mejoraron sus ingresos, mientras que la generación de empleo ascendió en un 36%. El 91% de las mujeres lograron mejorar sus productos y posicionar sus marcas en diferentes encuentros empresariales como ferias de emprendimiento en Manta y Ambato, charlas motivacionales y presencia en más de 100 eventos organizados por la CCQ.

Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la CCQ, afirmó durante el evento que la institución está fortaleciendo alianzas con el sector público y privado para ampliar los alcances del programa. Él proyecta que hasta el 2020, la AWE podrá beneficiar a más de 1 500 mujeres en 40 ciudades. (El Comercio)